حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، روسيا على تجنب أي إجراءات من شأنها توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا، سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة، داعيين إلى التوصل سريعاً إلى تسوية سلمية تنهي الصراع.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده ترمب وروته في ولاية فلوريدا الأمريكية (الأربعاء)، بحثا خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات الدفاعية في الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الحلف.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن المباحثات المتعلقة بإيران.

وكان روته أكد، قبيل اجتماعه مع ترمب، ضرورة مواصلة الضغط على موسكو، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يختبر مدى استعداد نظيره الروسي فلاديمير بوتين للانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب.

وشدد الأمين العام للحلف على ضرورة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام أو وقف طويل الأمد لإطلاق النار، مؤكداً أهمية استمرار دعم كييف.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من لقاء ترمب وبوتين في مدينة شنجن الصينية، وفي ظل تحركات دبلوماسية متسارعة لإنهاء الحرب، ومطالب أوروبية بالمشاركة في المفاوضات التي تقودها واشنطن بين موسكو وكييف.