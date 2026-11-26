أرسلت وزارة الدفاع البريطانية رسائل إلى نحو 100 ألف من أفراد قوات الاحتياط الاستراتيجي، دعتهم فيها إلى الاستعداد لاحتمال استدعائهم للخدمة العسكرية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، وسط تصاعد المخاوف بشأن التهديدات الروسية.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الرسائل، التي وقعها قادة القوات البرية والبحرية والجوية، تضمنت طلباً من العسكريين السابقين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، وتقديم معلومات عن وظائفهم المدنية ومهاراتهم الحالية، فضلاً عن دعوتهم إلى المشاركة طوعاً في التدريبات والمناورات العسكرية، بما فيها مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في ربيع 2027.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية وقدرات الردع والحد من مخاطر اندلاع الصراعات، مؤكدة أن إرسال الرسائل لا يعني قرب تعبئة قوات الاحتياط.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ توصيات المراجعة الدفاعية الإستراتيجية لعام 2025، التي دعت إلى إعادة التواصل مع العسكريين السابقين وتعزيز القدرة على تعبئتهم عند الضرورة.

وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت في يناير الماضي مشروع قانون يتضمن رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين السابقين من 55 إلى 65 عاماً، وتوسيع الظروف التي تسمح باستدعائهم لتشمل الاستعداد للعمليات الحربية، بدلاً من اقتصارها على حالات الطوارئ الكبرى أو تعرض البلاد لهجوم أو خطر وطني.