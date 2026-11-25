طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء محاكمته في قضايا الفساد «فوراً»، معتبراً أن الملفات المرفوعة ضده مفبركة، وتهدف إلى تشويه صورته وإقصائه سياسياً، فيما انتقد تحركات خصومه التشريعية الرامية إلى فرض قيود على توليه رئاسة الحكومة.



وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء)، إن محاكمته استمرت نحو عقد من الزمن، واصفاً تلك الفترة بأنها «عقد من المعاناة الشديدة» التي طالت زوجته وأبناءه، بسبب ما وصفه بالخطاب التحريضي المؤلم. وأضاف: «قلت إن شيئاً لن يحدث، لكن الأمر استغرق عشر سنوات من المعاناة الشديدة»، معتبراً أن القضايا المرفوعة ضده «عبثية ومفبركة»، وتهدف إلى تشكيل صورة سلبية عنه وتهميشه.



واتهم نتنياهو خصومه بتلفيق الملفات بهدف «شيطنته ومقاطعته»، قائلاً: «المحاكمة مزقت المجتمع الإسرائيلي ودفعت الدولة إلى خوض معارك انتخابية متكررة».



وانتقد مشروع قانون أُقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست، يسمح بفرض قيود على توليه رئاسة الوزراء، معتبراً أنه يستهدف استبعاد مرشح اختاره الجمهور على مدى سنوات. وقال: «هذا ما يفعلونه في إيران، إنه أمر عبثي تماماً».



وكان الكنيست قد صادق، اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته، والآخر يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء ويفرض قيوداً على توليه المنصب.



وفي سياق التحركات السياسية، دعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف، بالتزامن مع تحرك رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وقال نتنياهو: «يجب أن نتحد من أجل مستقبل إسرائيل»، مضيفاً: «يدي ممدودة للوحدة»، في إشارة إلى استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تتضمن تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة، وفق صيغة سبق تطبيقها في إسرائيل.



وتأتي تصريحات نتنياهو عقب طرح قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية، مقترحاً يقضي بإسقاط تهمة الرشوة عنه، وإعادة النظر في تهمة أخرى، والعمل على التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب بشأن التهمة الثالثة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة، النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، حضرت جلسة استغرقت نحو عشر دقائق، طرح القضاة خلالها مقترحهم.



ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد، قد تترتب عليها عقوبة السجن في حال إدانته.



وفي تطور متصل بقطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هدف تل أبيب يتمثل في السيطرة على منطقة أمنية خالية من السكان والمنازل والبنية التحتية للفصائل، تغطي نحو 70% من مساحة القطاع. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف قيادات حركة حماس وكل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً استمرار السيطرة على المنطقة حتى نزع سلاح الحركة وتجريد القطاع من السلاح، وفق ما أورده في منشور عبر منصة «إكس».