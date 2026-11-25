أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، اليوم (الأربعاء)، مذكرات توقيف وجاهية بحق خمسة عناصر من «حزب الله» بعد استجوابهم لساعات، وأحالت خرائط ومستندات ضُبطت بحوزتهم إلى الأدلة الجنائية لفحصها.



وبالتوازي، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرات ملاحقة وتوقيف فورية بحق ثلاثة قياديين في الحزب مرتبطين بالشبكة، بينهم بلال الأسعد، بعد تخلّفهم عن المثول أمام التحقيق.



وتعود القصة إلى العاشر من نوفمبر الجاري، حين أوقفت قوى الأمن اللبنانية الشبان الخمسة في منطقة جبلية ذات غالبية مسيحية بين البترون وبشري أقصى شمال لبنان، وهي منطقة بعيدة تماماً عن مناطق نفوذ الحزب في الجنوب والبقاع. وأثار الشبان الريبة لعدم حملهم هواتف محمولة، ولمحاولتهم تمزيق أوراق كانت بحوزتهم لحظة مداهمتهم.



وبعد تجميع الأوراق الممزقة وفحصها في بيروت، تبيّن أنها خرائط تتضمن إحداثيات وتقسيمات لمحاور وفصائل عسكرية، ما دفع القضاء لتوجيه تهمة «تأليف مجموعة مسلحة والاعتداء على أمن الدولة» إليهم.



وكشفت التحقيقات أن السيارة التي كانت تقلّهم تعود للقيادي المطلوب بلال الأسعد، الذي ادّعى في بداية التحقيق أنهم يبحثون عن منازل للنازحين، قبل أن يتوارى عن الأنظار عقب كشف مضمون الخرائط.



وتأتي هذه الملاحقات وسط جدل سياسي محتدم في لبنان حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي نشاط عسكري خارج إطار المؤسسات الشرعية، لا سيما في المناطق البعيدة عن سيطرة الحزب.