أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأربعاء)، استمرار القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، والتصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية وإحباط محاولات تسللها في مختلف الجبهات.



وأوضح النزيلي أن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 654 عملية استهداف، شملت 21 غارة جوية، و577 عملية بمدفعية الميدان، و36 عملية بالطيران المسيّر، و20 عملية بالراجمات، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها.



وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 109 من قيادات المليشيا وعناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية.



وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى استمرار التعامل مع تحركات المليشيا الإرهابية في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج والجبهة الشمالية، واستهداف عناصرها وتعزيزاتها وتجمعاتها، مؤكداً أن القوات تواصل عملياتها بإرادة قتالية وإصرار على إنهاء خطر المليشيا وتخليص اليمن والمنطقة من تهديداتها وتأمين ممرات الملاحة الدولية.



وجدد النزيلي تأكيده استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مشدداً على التزام القوات المسلحة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.