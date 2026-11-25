أبقت موسكو الباب مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن المسار الدبلوماسي لم يصل إلى طريق مسدود، في وقت تصعّد فيه روسيا انتقاداتها للدور الأوروبي وتطالب بروكسل بتحديد ما تريده من مفاوضات إنهاء الحرب.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، إن موعد الجولة القادمة لم يُحدد رسمياً حتى الآن، لكنها لم تستبعد عقدها خلال الأسابيع المتبقية من العام، مشيرة إلى استمرار إمكانية مواصلة المحادثات.



وفي موازاة ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية إلى توضيح دورها في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن موسكو طلبت من المسؤولين الأوروبيين نقل مواقفهم ومقترحاتهم عبر القنوات الدبلوماسية.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف في مدينة غوميل، إن روسيا لا تجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية بشأن المفاوضات، منتقداً ما وصفه بتصريحات بروكسل المتكررة التي لا تستند إلى مقترحات ملموسة تُقدّم للجانب الروسي، معتبراً ذلك دليلاً على عدم جدية النهج الأوروبي.



وتساءل عن جدوى المفاوضات في ظل توجه أوروبا، إلى إسناد ملف الأمن الأوروبي إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، دون أخذ المصالح الأمنية الروسية في الاعتبار.



وتأتي هذه المواقف وسط تحركات دبلوماسية متواصلة لإنهاء الحرب، استضافت خلالها أبوظبي ثلاث جولات من المفاوضات خلال العام الحالي، في يناير وفبراير ونوفمبر.



وشهدت الجولة الأخيرة، التي انعقدت يومي 10 و11 نوفمبر، اتفاقاً على تنفيذ عملية واسعة لتبادل الأسرى، فيما ناقش المشاركون قضايا الأمن والضمانات الأمنية والأراضي، دون إحراز تقدم حاسم في الملفات الخلافية الرئيسية بين موسكو وكييف.



وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس منذ اندلاعها في 24 فبراير 2022، فيما لا تزال قضايا الأراضي والترتيبات الأمنية ومستقبل أوكرانيا من أبرز العقد التي تعترض طريق التسوية.