تتجه المملكة المتحدة إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحماية قواعدها الجوية وطائراتها العسكرية، في ظل تصاعد المخاوف من هجمات الطائرات المسيّرة والتهديدات المرتبطة بأنشطة روسيا وإيران، إذ بدأت القوات الجوية الملكية نقل طائراتها ليلاً إلى حظائر وملاجئ محصنة، مع دراسة نشر شبكات مضادة للمسيّرات لحماية الطائرات التي يتعذر نقلها من مواقعها المكشوفة.



وذكرت صحيفتا «ذا تايمز» و«سكاي نيوز» البريطانيتان، اليوم (الأربعاء)، أن التدابير تشمل الطائرات الموجودة قرب مدارج الإقلاع والهبوط، أو في القواعد التي تفتقر إلى تحصينات كافية، فيما لم تقدم وزارة الدفاع البريطانية تعليقاً فورياً على التقارير.



وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بشأن القواعد العسكرية البريطانية، عقب تحذير أطلقته وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) من ارتفاع خطر التخريب الروسي، خصوصاً ضد الشركات والمؤسسات التي تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا.



وتزامنت هذه الإجراءات مع حوادث أمنية في قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، إذ تعامل عسكريون أمريكيون في نوفمبر الجاري مع نشاط مشتبه به لطائرات مسيّرة غير مصرح بها في قاعدة «لاكنهيث»، بعد أيام من نقل طائرات للتزود بالوقود إليها من قاعدة بريطانية أخرى، وفقاً لقناة «سكاي نيوز البريطانية».



وفي قاعدة «فيرفورد»، دفعت تهديدات مرتبطة بإيران، وفق تقارير بريطانية وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى نقل قاذفات أمريكية من طراز «بي-1». وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت خمسة رجال قرب القاعدة في سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن شرطة مكافحة الإرهاب في أكتوبر توجيه اتهامات إلى اثنين منهم بموجب قانون الأمن القومي، مشيرة إلى أنها ترى أن تورط الدولة الإيرانية في القضية «مرجح للغاية».



وفي سياق الاستعدادات، كشف رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية، المارشال الجوي السير هارف سميث، عن توجه لتكثيف تدريبات نقل الطائرات وتوزيعها على قواعد ومواقع متعددة، لتجنب تركزها في عدد محدود من المطارات وتحولها إلى أهداف سهلة في حال اندلاع مواجهة.



وأوضح أن سلاح الجو نجح خلال أعمال إنشاء مدرج جديد في قاعدة «برايز نورتون» في توزيع طائراته بين قاعدتي «بريستويك» في اسكتلندا و«بوسكومب داون» في ويلتشير، مع استمرار العمليات دون انقطاع، مؤكداً ضرورة تكرار هذه التدريبات.



وتعكس هذه التحركات توجهاً بريطانياً لتعزيز الدفاع عن المنشآت العسكرية داخل البلاد، والاستفادة من دروس الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت حماية الطائرات والمعدات من المسيّرات وتوزيعها جغرافياً من أبرز متطلبات تأمين القواعد الجوية.