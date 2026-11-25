حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل بشأن صلاحيات الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وقضت بدستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة أن حماية الحدود الدولية وتأمينها، والسيطرة على المنافذ، ورسم السياسات النفطية والمالية والجمركية، من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.



وصدر الحكم، اليوم (الأربعاء)، بالأغلبية مع مخالفة عضوين، ليكون باتاً وملزماً لجميع السلطات، مؤكداً أن توزيع الاختصاصات بين بغداد والإقليم لا يمس وحدة الدولة وسيادتها، ولا يجيز تعطيل الصلاحيات الاتحادية أو تجاوز مقتضيات التنسيق الدستوري.



وشددت المحكمة على حق الحكومة الاتحادية في نشر القوات المسلحة وإدارة جميع الحدود مع الدول المجاورة، بما فيها الواقعة ضمن أراضي الإقليم، والإشراف والرقابة والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية، وربطها بمنظومة وطنية موحدة للجمارك والأتمتة الإلكترونية.



وفي ملف النفط والغاز، أكدت أن إدارتهما تتم اتحادياً بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وأن ملكيتهما تعود لجميع العراقيين، مع خضوع الحقول والعقود وعمليات الإنتاج والتسويق والتصدير لرقابة وزارة النفط والجهات الاتحادية المختصة.



كما أقرت اختصاص بغداد الحصري برسم السياسات المالية والجمركية وتوحيد التعرفة والإشراف على الإيرادات العامة وتوريدها إلى الخزينة.



ويأتي الحكم غداة قرارات أصدرها الزيدي شملت إعفاء مسؤولين، ومنع منح موافقات تصدير النفط من الإقليم خارج إطار وزارة النفط الاتحادية، وتسليم المنافذ الحدودية لهيئة المنافذ، وإغلاق المعابر غير الرسمية.



وأكدت المحكمة أن الصلاحيات الإدارية للإقليم لا تتجاوز نطاقه الجغرافي المحدد دستورياً، وأن الممارسة الفعلية لأي اختصاص خارج هذا النطاق لا تنشئ حقاً دستورياً فيه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.