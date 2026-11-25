في إطار الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني، وصلت إلى وادي وصحراء حضرموت، 5 شاحنات إغاثية تحمل على متنها 3600 سلة غذائية، مقدمة من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد احتياجاً في اليمن.



وتجري حالياً استكمال الإجراءات اللوجستية لبدء عمليات التوزيع المباشر على الأسر المستفيدة في المديريات المستهدفة، وفق آلية دقيقة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.



وتأتي هذه المساعدات امتداداً للدعم الإنساني والإغاثي المتواصل الذي تقدمه السعودية عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»؛ بهدف التخفيف من معاناة السكان في اليمن، ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً في مختلف المحافظات اليمنية.