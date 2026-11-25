أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، اليوم (الأربعاء)، أن زيارته إلى عدن تحمل أربع رسائل رئيسية، تتمثل في دعم المدنيين اليمنيين، والتضامن مع العاملين في المجال الإنساني، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى المحتاجين.



وأكد فليتشر أن تجدد القتال في اليمن منذ أغسطس الماضي أدى إلى نزوح أكثر من 364 ألف شخص من منازلهم، بينهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي وحده، مشيراً إلى سقوط ضحايا مدنيين وتعرض المستشفيات ومقدمي خدمات الاستجابة الأولية للهجمات، مندداً بانعدام الأمن والقيود المفروضة على طرق الإمداد الرئيسية التي تحول دون حصول الأسر على الغذاء والدواء اللازمين، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الجوع.



وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه ضغوطاً كبيرة جراء النقص الحاد في التمويل، مشيراً إلى أنه سيحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه للعمليات الإنسانية ومساندة العاملين في هذا المجال.



من جهة أخرى، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 1212 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج، خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، موضحة أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القصف والقنص، واستهداف النازحين والأطفال والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وزراعة الألغام الأرضية، واعتراض الأسر النازحة، واختطاف المدنيين واحتجاز الأطفال والاعتقالات التعسفية.