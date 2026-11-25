أثار اعتقال المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في العاصمة المصرية القاهرة، تطورات جديدة في ملف الفساد المرتبط بقطاع النقل والموانئ العراقية، وسط ترقب لكشف طبيعة الاتهامات التي تقف وراء توقيفه، وما إذا كانت القضية مرتبطة بملفات إدارية ومالية شهدتها الشركة خلال فترة إدارته.



وأفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم (الأربعاء)، بالقبض على الفرطوسي في القاهرة، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية. ولم تتضح حتى الآن تفاصيل القضية أو حجم الأموال محل التحقيق، كما لم يُكشف عن الجهة التي نفذت عملية الاعتقال، وما إذا كان التوقيف قد جرى بناءً على طلب رسمي من السلطات العراقية أو بالتنسيق مع الجهات المصرية.



وتشير خلفيات القضية إلى أن الفرطوسي كان يواجه انتقادات وتحركات نيابية منذ عام 2024، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بإقالته وفتح تحقيق في شبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية داخل الشركة العامة لموانئ العراق، كما قدم نواب طلباً إلى رئيس الوزراء لمنعه من إبرام تعاقدات جديدة، على خلفية اتهامات تتعلق بهدر المال العام. ولم تصدر أحكام قضائية معلنة تثبت تلك الاتهامات حتى الآن.



وفي الأول من يونيو الماضي، أصدر وزير النقل العراقي وهب الحسني قراراً بسحب يد الفرطوسي من مهامه لمدة 60 يوماً، وتكليف علاء عبد الحسن العكيلي بتسيير أعمال الشركة وكالةً، قبل أن تتم إحالته إلى التقاعد في 18 يونيو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.



وبحسب تقارير إعلامية عراقية، غادر الفرطوسي البلاد في 30 يونيو الماضي، بالتزامن مع الحديث عن صدور مذكرات قضائية جديدة بحقه، دون الإعلان آنذاك عن وجهته أو مكان وجوده، وهو ما أضفى أهمية إضافية على أنباء توقيفه في القاهرة، بعد أشهر من مغادرته العراق.



وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الشركة العامة لموانئ العراق في إدارة المرافق البحرية والتجارية للبلاد، وفي مقدمتها موانئ البصرة المطلة على الخليج العربي، وما تمثله من أهمية للاقتصاد العراقي وحركة التجارة والاستيراد والتصدير.



ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة القادمة طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤول السابق، وما إذا كانت السلطات العراقية ستطلب تسليمه لمواجهة التحقيقات والقضايا المنسوبة إليه، فضلاً عن الكشف عن تفاصيل الملفات التي أدت إلى توقيفه.