صعّدت السلطات العراقية تحركاتها لملاحقة شبكات تهريب النفط ومشتقاته، بعد إحباط محاولات جديدة في محافظتي كركوك وذي قار، وضبط تجاوز على أحد الأنابيب النفطية، إلى جانب مركبات جرى إعدادها لنقل المشتقات بطرق غير قانونية، في وقت تتسع فيه التحقيقات الحكومية بشأن عمليات تهريب النفط والتجاوز على الثروة الوطنية.

إحباط محاولات لسرقة النفط

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن إحباط محاولات لسرقة النفط ومشتقاته وتهريبها، ضمن تحركات تستهدف ملاحقة المتورطين في استنزاف الموارد النفطية وكشف الأساليب المستخدمة في نقل المنتجات النفطية خارج القنوات الرسمية.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط خراطيم مثبتة على أحد الأنابيب النفطية في منطقة اللحيس، كانت تستخدم لسحب النفط بصورة غير قانونية، فيما ضبطت في كركوك عجلة محوّرة ومجهزة لتهريب المشتقات النفطية، كانت محملة بالنفط الأبيض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأوضح الجهاز الأمني أن الخراطيم الثلاثة كانت مرتبطة بصمامات مثبتة على الأنبوب النفطي المعروف بـ«عقدة 24»، وتُستخدم لسحب النفط الخام وتحميله في صهاريج تمهيداً لنقله وتهريبه. وجرى إغلاق نقاط التجاوز بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، فيما أُلقي القبض على المتهم في كركوك بعد استكمال الموافقات القضائية.

حملة حكومية واسعة للمكافحة

وتأتي هذه العمليات في ظل حملة حكومية واسعة لمكافحة تهريب النفط، عقب قرارات اتخذها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، (الثلاثاء)، بإقالة وإعفاء 8 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائدا عمليات وشرطة كركوك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، على خلفية التقصير في متابعة ملف التهريب.

وشملت الإجراءات وقف المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه عن العمل لحين استكمال التحقيقات، وإحالة ملفات ومخالفات إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية، لتدقيق عقود بيع المشتقات النفطية وكميات الخام المرسلة إلى المصافي، والتحقق من شبهات التلاعب والتجاوزات المرتبطة بعمليات النقل والتصدير.

وتضمنت التدابير الحكومية إغلاق المعابر غير الرسمية، وتعزيز الرقابة على الحقول والأنابيب النفطية، وإنشاء منظومة رقمية لمراقبة خطوط النقل وكشف التجاوزات، فضلاً عن تركيب عدادات إلكترونية على الآبار العاملة.

وتعكس العمليات الأخيرة اتساع التحرك العراقي لتجفيف منابع تهريب النفط، الذي يمثل استنزافاً مباشراً للمال العام وتهديداً لأمن المنشآت وخطوط الإمداد، وسط توجه حكومي لملاحقة شبكات التهريب ومحاسبة المسؤولين عن تسهيل نشاطها أو التقصير في منعها.

تقرير استخباراتي يكشف مسارات التهريب

وكان تقرير استخباري حكومي عراقي، كشف أمس (الثلاثاء)، عن مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، فضلاً عن عمليات تهريب عبر منطقة فيشخابور باتجاه تركيا.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات الرصد الاستخباري أثبتت وجود مسار لتهريب النفط من كركوك والسليمانية باتجاه الأراضي الإيرانية ومنها إلى أفغانستان، ترافقه عمليات لإخفاء منشأ المنتجات النفطية الإيرانية وإظهارها على أنها عراقية.

وأشار إلى استخدام السوق الأفغانية لتصريف منتجات الطاقة الإيرانية الممزوجة بالنفط العراقي، مبيناً أن النفط المهرب يُستخرج بصورة رسمية من شركة نفط الشمال، قبل تحويل حصص منه بصورة غير رسمية إلى عمليات التهريب.

تكرير النفط العراقي في مصافٍ إيرانية

وأضاف أن الصهاريج المستخدمة في عمليات التهريب تسلك مسارات عبر منفذي باشماخ وبرويز خان وصولاً إلى مناطق التماس الحدودية، حيث يُكرر النفط العراقي في مصافٍ إيرانية ويُمزج بمنتجات نفطية إيرانية قبل نقله إلى أفغانستان.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من عمليات التهريب تتضمن نقل المشتقات النفطية عبر المدن الإيرانية الشرقية باتجاه الحدود الأفغانية، وتفريغها في مستودعات كبيرة داخل أفغانستان، قبل توزيعها بواسطة الشاحنات أو خطوط التوزيع بين محطات الوقود.

وحسب التقرير، فإن الكميات المهربة لا يُعاد تصديرها إلى خارج أفغانستان، وإنما تُستهلك محلياً نتيجة ارتفاع الطلب على الوقود فيها. وأفصح عن رصد عمليات تهريب للنفط باتجاه تركيا عبر منطقة فيشخابور، حيث يقع موقع شركة (DNO) النرويجية