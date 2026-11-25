يعتزم الجيش الأمريكي تنفيذ عملية تفجير مُتحكم فيه لكامل مخزونه من مادة (أزيد الرصاص) الخطرة، اليوم (الأربعاء)، داخل مصنع ذخيرة الجيش بولاية أيوا، بعد تحذيرات من تدهور حالتها الكيميائية وارتفاع احتمالات انفجارها بصورة عشوائية في أي وقت، ما أثار مخاوف واسعة بشأن التداعيات الصحية والبيئية للعملية.

ومن المقرر تنفيذ التفجير داخل مصنع ذخيرة الجيش الأمريكي بمدينة ميدلتاون، للتخلص من نحو خمسة أطنان من المادة الكيميائية التي تُستخدم في صناعة الذخائر، بعدما أصبحت شديدة الحساسية نتيجة تقادمها وتغير خصائصها.

وقال المسؤول العسكري عن العملية، اللواء إريك شيرلي: إن استمرار الوضع الحالي لم يعد خياراً، مؤكداً أن خطورة المواد المخزنة تفرض التعامل معها بصورة عاجلة لتجنب وقوع انفجار غير متحكم فيه.

وكان الجيش قد حدد الجمعة الماضية موعداً أولياً للتفجير، قبل أن يضطر إلى تأجيل العملية وتغيير موعدها ثلاث مرات، على خلفية اعتراضات السكان ومخاوف السلامة العامة، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات الوقائية وانتظار ظروف جوية مناسبة، وفقاً لوثائق قضائية.

تحذيرات من انتشار غبار الرصاص

وأثارت العملية مخاوف بشأن احتمالات انتشار غبار الرصاص في الهواء وما قد يترتب عليه من أضرار صحية وبيئية، خصوصاً على السكان القاطنين بالقرب من موقع التفجير.

وفي هذا السياق، حثّ المسؤولون الحكوميون السكان الموجودين في نطاق خمسة أميال، أي نحو ثمانية كيلومترات، من موقع العملية على الإخلاء لتجنب التعرض للغبار المتصاعد، مع التأكيد أن الحواجز المحيطة بمنطقة التفجير من شأنها الحد من انتشار السحابة الناتجة عنه.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن الرياح صباح الأربعاء ستدفع السحابة المتصاعدة باتجاه الجنوب الغربي، نحو ولاية ميزوري، بعيداً عن مدينة برلينغتون القريبة، التي يقل عدد سكانها قليلاً عن 25 ألف نسمة وتقع على ضفاف نهر المسيسيبي.

إجراءات للحد من انتشار المواد الخطرة

من جانبه، دعا القائم بأعمال وزير الجيش الأمريكي آدم تيلي، المواطنين إلى عدم الذعر، مؤكداً اتخاذ تدابير إضافية للحد من انتشار غبار الرصاص الناتج عن التفجير.

وشملت الاستعدادات إقامة حواجز إضافية حول المخابئ التي تحتوي على براميل المادة الكيميائية، والبالغ عددها 68 برميلاً، باستخدام الخرسانة والرمال، بارتفاع يعادل طابقين. كما تتضمن خطة الاحتواء استخدام مواد هلامية ورغوية لامتصاص غبار الرصاص، إلى جانب رش المواد المخزنة بآلاف الجالونات من المياه بهدف تقليل انتشار السحابة الناتجة عن التفجير.

تقادم كيميائي جعل الانفجار العشوائي خطراً وشيكاً

وتعود قصة المخزون إلى عام 2009، عندما نُقلت كميات أزيد الرصاص إلى مصنع ذخيرة الجيش في ولاية أيوا من قواعد عسكرية مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره روبرت سيكادا، مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وكانت المواد قد خُزنت داخل براميل تحسباً لاحتمال احتياج المؤسسة العسكرية إليها مجدداً في عمليات إنتاج الذخائر. لكن خلال عملية تفتيش دورية أُجريت في مارس الماضي، اكتشف العاملون في المصنع أن المادة الكيميائية تعرضت لعملية تبلور جزئي، الأمر الذي جعلها أكثر حساسية للاحتكاك ودرجات الحرارة المنخفضة، ورفع احتمالات انفجارها تلقائياً.

على إثر ذلك، شكل الجيش فريقاً من الخبراء لدراسة الخيارات المتاحة للتخلص من المخزون، وخلصت التقييمات إلى أن البدائل الأخرى، مثل المعالجة الحرارية أو تحييد محتويات البراميل كيميائياً، لا توفر مستوى الأمان الذي يمكن تحقيقه من خلال التفجير المُتحكم فيه.

القضاء يوافق على التفجير رغم اعتراضات بيئية

وفي مواجهة الخطة العسكرية، تقدمت منظمات بيئية بدعوى قضائية للمطالبة بوقف عملية التفجير، محذرة من تداعياتها المحتملة على البيئة وصحة السكان. لكن محكمة استئناف اتحادية أصدرت، الاثنين، حكماً أعاد العملية إلى مسار التنفيذ، بعدما خلصت إلى أن وكالة حماية البيئة الأمريكية أدرجت ضمانات وتدابير كافية للحد من انتشار غبار الرصاص الناتج عن التفجير.

ورغم الموافقة القضائية، لا تزال مخاوف السكان قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بتأثير العملية على مصادر المياه والمزارع والحيوانات والمنازل المحيطة بموقع التفجير.

ونقلت تقارير إعلامية عن لوسي جيهل، إحدى سكان منطقة ويست برلينغتون القريبة، قولها إن مخاطر الرصاص لا تنتهي سريعاً، معربة عن استيائها من عدم التعامل مع المشكلة في وقت مبكر قبل وصولها إلى هذه المرحلة.

إغلاق مدارس ومتاجر واستعدادات استثنائية

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أغلقت مدارس قريبة من مدينة ميدلتاون أبوابها، كما أوقفت بعض الأنشطة التجارية أعمالها، فيما لجأ عدد من السكان إلى إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الغبار إلى منازلهم.

ويأتي تنفيذ العملية قبل يوم واحد من عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وهو توقيت أثار استياء بعض السكان، الذين رأوا أن اختيار هذا الموعد غير مناسب، رغم إقرارهم بضرورة التخلص من المواد الخطرة وعدم تأجيل التعامل معها.