كيف تشكّلت صورة السعودية في الوعي الإيراني؟ وإلى أي مدى أسهم التاريخ والدين والقومية والسياسة في صناعتها؟ وهل استطاعت التحولات التنموية التي تشهدها المملكة إحداث تغيير في التصورات الإيرانية التقليدية تجاهها؟

تلك أبرز التساؤلات التي يطرحها البروفيسور محمد بن صقر السلمي في كتابه الجديد «السعودية في المخيلة الإيرانية»، الصادر عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع، مقدماً قراءة تتجاوز حدود التجاذبات السياسية بين البلدين، إلى تفكيك الجذور الفكرية والثقافية التي أسهمت في تشكيل صورة المملكة في الذهنية الإيرانية.

وعبر 245 صفحة موزعة على 4 فصول، يستقصي السلمي مسارات تشكّل الهوية الإيرانية الحديثة، وجدلية التنوير والمرجعية الدينية، وحضور السعودية في الأدبيات الثقافية والإعلامية والفنية الإيرانية، وصولاً إلى تأثير النموذج التنموي السعودي في إعادة تشكيل بعض التصورات السائدة داخل إيران.

وينطلق الكتاب من أن صورة السعودية في المخيلة الإيرانية لا تكشف عن نظرة الإيرانيين إلى المملكة فحسب، بل تعكس أيضاً رؤيتهم لذواتهم، وتصوراتهم لموقعهم الحضاري والإقليمي، والتحولات التي طرأت على علاقتهم بمحيطهم العربي.

القومية وإعادة كتابة التاريخ

يستهل السلمي كتابه بتفكيك جذور الهوية الإيرانية الحديثة، متتبعاً التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها إيران منذ القرن الـ19، حين اتجهت بعض نخبها إلى استعادة الإرث الفارسي القديم، وإبراز الحضارتين الأخمينية والساسانية، وتعزيز مركزية اللغة الفارسية، في إطار بناء سردية وطنية تستمد شرعيتها من الماضي.

ويرصد المؤلف كيف تحولت القومية، في بعض اتجاهاتها، من إطار ثقافي يعبر عن الانتماء إلى أيديولوجيا سياسية أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، والهوية الوطنية والتنوع الثقافي.

ويتوقف عند سياسات «التفريس» ومركزة السلطة وإعادة كتابة التاريخ، وانعكاساتها على صورة العربي في بعض الخطابات القومية الإيرانية، التي وظفت صورة الآخر لتعزيز تمايز الذات وإبراز خصوصيتها.

وبحسب قراءة السلمي، فإن الثورة الإيرانية عام 1979، رغم ما أحدثته من تحولات في بنية الدولة، لم تُنهِ حضور القومية، بل أعادت إنتاجها في إطار ديني وثوري، تداخلت فيه الهوية المذهبية مع السلطة السياسية وطموحات النفوذ الإقليمي.

التنوير في مواجهة السلطة

وفي فصله الثاني، يتناول الكتاب جدلية التنوير الإيراني وعلاقته بالدين والسلطة والتحديث، مستعرضاً الاتجاهات الفكرية التي برزت منذ بدايات الاحتكاك بأوروبا، وتباينت بين الدعوة إلى تبني النماذج الغربية، ومحاولات التوفيق بين الحداثة والقيم الإسلامية، والتمسك بالمرجعيات التقليدية.

ويتتبع السلمي مشاريع التحديث في العهد البهلوي، وما صاحبها من صدامات بين الدولة والقوى الدينية والاجتماعية، وصولاً إلى قيام النظام المستند إلى مفهوم «ولاية الفقيه»، وما أفرزه من اتجاهات نقدية وإصلاحية أعادت طرح الأسئلة حول المدنية والديمقراطية وحدود السلطة الدينية والسياسية.

ويكشف هذا الفصل أن التحديث في إيران لم يكن مجرد انتقال تقني أو إداري، بل ظل مرتبطاً بصراع فكري حول الهوية وطبيعة الدولة وموقع المؤسسة الدينية في الحياة العامة.

كيف تُصنع صورة السعودية؟

وفي الفصل الثالث، ينتقل المؤلف إلى صلب موضوع الكتاب، محللاً حضور السعودية في الخطابات الثقافية والفكرية والأدبية والإعلامية الإيرانية، والعوامل التاريخية والأيديولوجية والسياسية التي أسهمت في تشكيل صورتها.

ويرى السلمي أن صورة الآخر لا تتشكل بالضرورة من المعرفة المباشرة، وإنما قد تكون نتاج روايات متوارثة، وقراءات انتقائية للتاريخ، ومواقف سياسية تتحول بمرور الزمن إلى تصورات ثقافية راسخة.

ويستعرض الكتاب انعكاسات التوترات السياسية بين البلدين على الإنتاج الفكري والأدبي الإيراني، وكيف تحولت بعض المنابر الثقافية إلى ساحات لإعادة إنتاج الصور النمطية وتكريس الصراعات الرمزية.

ولا يختزل المؤلف المجتمع الإيراني في موقف موحد تجاه السعودية، بل يرصد التباينات بين تياراته الفكرية والثقافية، واختلاف تصوراتها تبعاً لخلفياتها السياسية والأيديولوجية، مقدماً قراءة تتجاوز التعميمات والأحكام المسبقة.

التنمية تعيد رسم الصورة

ويخصص السلمي الفصل الأخير لرصد تأثير التحولات التنموية السعودية في الوعي الإيراني، مستنداً إلى متابعة مقالات الرأي والخطابات الإعلامية والتفاعلات الرقمية التي أعقبت استئناف العلاقات بين البلدين عام 2023.

ويرصد الكتاب حضور التجربة السعودية في نقاشات بعض النخب الإصلاحية والتكنوقراطية الإيرانية، وما أثارته المشاريع الكبرى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتطور جودة الحياة في المملكة من مقارنات وتساؤلات حول مسارات التنمية ومستقبل الدولة والمجتمع في إيران.

ويبرز المؤلف مفهوم «القوة الناعمة» بوصفه أحد مفاتيح فهم التحول في النظرة إلى السعودية، إذ لم تعد التنمية شأناً داخلياً محصوراً في الحدود الجغرافية للدولة، بل أصبحت أداة تأثير قادرة على إعادة تشكيل صورتها لدى المجتمعات الأخرى.

ولا يفترض السلمي أن هذه التحولات أنهت التصورات التقليدية أو تجاوزت الخلافات السياسية، لكنه يرصد تغيراً تدريجياً في بعض دوائر التفكير الإيرانية، فرضته الوقائع التنموية الجديدة في المملكة.

ما وراء السياسة

وتكمن فرادة الكتاب في جمعه بين التاريخ والفكر والثقافة والعلاقات الإقليمية، وقراءته للعلاقات السعودية ـ الإيرانية من منظور يتجاوز ثنائية الصراع والتوافق، إلى فهم العوامل المؤثرة في الوعي الجمعي لدى المجتمع الإيراني.

ويطرح المؤلف المعرفة المتبادلة والتفاعل الثقافي والانفتاح على التجارب التنموية مداخل لتجاوز الصور النمطية التي كرستها سنوات التوتر، وبناء تصورات أكثر واقعية عن الآخر.

ويخلص الكتاب إلى أن صورة السعودية في المخيلة الإيرانية ليست إرثاً عصياً على التغيير، فالصورة التي صنعتها سرديات التاريخ وتجاذبات السياسة على مدى عقود، يمكن للوقائع الجديدة أن تعيد رسمها، وللتحولات التنموية أن تغير ملامحها.