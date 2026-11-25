تجدد التصعيد الإسرائيلي في غزة، اليوم (الأربعاء)، باغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في شمال القطاع محمد ماجد أبو العوف وزوجته وابنتيه، في قصف استهدف منزلهم بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في ثاني عملية اغتيال تطال قيادياً بارزاً في الجهاز خلال أقل من 24 ساعة، وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول جثامين أبو العوف وأفراد أسرته الأربعة، إلى جانب عدد من المصابين، فيما ذكرت مصادر محلية أن القصف نُفذ بواسطة مروحية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في المخيم. وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن الهجوم يأتي ضمن محاولات استهداف المنظومة الأمنية ونشر الفوضى في القطاع.



وجاءت الضربة بعد يوم واحد من إعلان الوزارة مقتل مدير عام جهاز الأمن الداخلي نعيم أبو نحل، في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة، أمس (الثلاثاء). وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر وصفهم بالمسلحين، مؤكداً أن أحد المستهدفين ينتمي إلى جهاز الأمن الداخلي.



وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر طبية بإصابة فتاة بجروح متوسطة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه خيام للنازحين في منطقة حمد السكنية شمالي خان يونس، جنوبي القطاع، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة. وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات فلسطينية بتصاعد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، (الثلاثاء)، توثيق 6405 خروقات إسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق، أسفرت، وفق بياناته، عن مقتل 1690 فلسطينياً وإصابة 6120 آخرين، إضافة إلى اعتقال 223 شخصاً.



وفي ملف الأوضاع الإنسانية، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اتهمت إسرائيل باتخاذ إجراءات قيدت حصول النساء في غزة على خدمات الحمل والولادة وعلاج الخصوبة، محذرة من تداعيات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. ورفضت إسرائيل الاتهامات، معتبرة أنها تستند إلى روايات غير صحيحة. ويعيد استهداف قيادات أمنية في القطاع، بالتزامن مع سقوط ضحايا مدنيين واستمرار القيود الإنسانية، طرح تساؤلات بشأن قدرة اتفاق وقف إطلاق النار على الصمود، في ظل اتساع الفجوة بين التفاهمات المعلنة والوقائع الميدانية.