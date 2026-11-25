تتواصل المواجهات العسكرية على جبهات يمنية عدة، مع تصاعد عمليات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ضد مواقع وتحركات مليشيا الحوثي، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات ومخازن أسلحة في تعز والجوف، وضربات للتحالف طالت أهدافاً في الحديدة وصعدة وعمران.



وأحبطت القوات اليمنية، اليوم (الأربعاء)، محاولة تسلل حوثية في محافظة تعز، وأجبرت العناصر المهاجمة على الفرار، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمليشيا في جبهة الضباب غربي المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وأعلن محور تعز العسكري تنفيذ غارتين جويتين استهدفتا آليات ومخزناً للأسلحة في محيط حدائق الصالح غربي المدينة، ضمن سلسلة عمليات تستهدف تحركات الحوثيين وخطوط إمدادهم. وشملت الضربات مناطق أخرى في المحافظة، بينها جبهات الأقروض والمسراخ وجبل حبشي.



وعلى مستوى العمليات العسكرية الشاملة، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، تنفيذ 697 عملية استهداف خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، توزعت بين 17 غارة جوية و620 ضربة مدفعية و32 هجوماً بالطيران المسيّر و28 عملية بالراجمات. وقال إن العمليات أسفرت عن تحييد 97 من قيادات وعناصر الحوثيين، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية، وفق الحصيلة التي أعلنتها القوات المسلحة.



وفي محافظة الجوف، استهدفت غارات جوية مواقع وتجمعات حوثية، فيما شهدت محافظة الحديدة انفجارات لم تتضح بصورة مستقلة طبيعتها أو حصيلة الأضرار الناجمة عنها. وفي تطور موازٍ، أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، وتدمير أهداف في صعدة وعمران، في إطار العمليات الرامية إلى تحييد مصادر التهديد الحوثية. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة في منطقة رأس تنورة. واستهدفت قواته قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، بجانب تدميره عدد من الأهداف بمحافظتي صعدة وعمران. وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات بالمنطقة الشرقية.