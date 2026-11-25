أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق المتهم بتنفيذ هجوم استهدف أفرادا من الأمن العام في العاصمة عمان يوم 5 نوفمبر، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن المحكمة قررت تجريم المتهم بتهمتي تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان باستخدام سلاح، وتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام سلاح، وذلك استنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب.

وأوضحت الوكالة أن الحكم الصادر قابل للطعن أمام محكمة التمييز، ويُحال إليها بحكم القانون للنظر فيه.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت في 5 نوفمبر إلقاء القبض على منفذ الهجوم، الذي استخدم أداة حادة في الاعتداء على أفراد من الأمن العام في عمان، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر.