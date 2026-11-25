تتسارع الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، لكن الجديد هذه المرة لا يقتصر على التنسيق العسكري مع واشنطن أو إعداد بنك أهداف، بل يمتد إلى خلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن توقيت الضربة وجدواها، ومخاوف من تحول أي هجوم إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات.



وكشفت تقارير إسرائيلية حديثة عن خلافات داخل جهاز الموساد بين رئيسه رومان غوفمان، الذي يدفع باتجاه استئناف الضربات العسكرية، وتقديرات باحثين داخل الجهاز ترى عدم وجود ضرورة ملحة للتحرك العسكري في الوقت الراهن. ووفقاً لما أورده إعلام إسرائيلي، فإن رئيس الموساد عرض خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن معلومات استخباراتية عن البرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى تنسيق ضربة أمريكية إسرائيلية جديدة.



وفي المقابل، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من التسرع، معتبراً أن إسرائيل لا تواجه ضرورة فورية لشن هجوم جديد، وأن مراقبة البرنامج الصاروخي الإيراني والأنشطة النووية تظل أولوية. وبرزت مسألة مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يقدر بنحو 440 كيلوغراماً، باعتبارها أحد أبرز الملفات التي يتعين التعامل معها قبل اتخاذ قرار عسكري جديد.



وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية خلال اجتماع مغلق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن أي هجوم على إيران قد يشعل مواجهة على جبهات لبنان وسورية وغزة، خلافاً لتقديرات تتحدث عن إمكانية حصر العملية في ثلاثة إلى خمسة أيام.



وفي موازاة ذلك، تبحث المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تشكيل تحالف إقليمي أوسع بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، بهدف تنسيق العمليات وتقليص مدة أي حملة عسكرية محتملة، مع الاستعداد لرد إيراني قد يستهدف العمق الإسرائيلي والمصالح الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة.



وتشير هذه التطورات إلى أن الخلاف لم يعد حول امتلاك إسرائيل خيارات عسكرية، بل حول كلفة استخدامها وتوقيتها. فبينما يدفع نتنياهو باتجاه إبقاء الخيار العسكري حاضراً، تبرز داخل المؤسسة الأمنية مخاوف من أن تؤدي الضربة إلى حرب يصعب احتواء تداعياتها، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن موقف ترمب النهائي.



وتبدو إسرائيل أمام معادلة معقدة مفادها أن تأخير الضربة قد يمنح طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها، فيما قد يؤدي التعجيل بها إلى مواجهة إقليمية تتجاوز الحسابات الإسرائيلية والأمريكية.