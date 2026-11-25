تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة أكثر حساسية، مع تلويح الرئيس دونالد ترمب بإمكانية استئناف الضربات العسكرية في أي لحظة، بالتزامن مع تشديد الحصار البحري وتوسيع الضغوط الاقتصادية على طهران، التي تتمسك بشروطها السبعة وترفض العودة إلى طاولة التفاوض قبل تلبيتها.



الولايات المتحدة حققت انتصاراً كبيراً



وفي أحدث تصريحاته، أكد ترمب أن الحرب ممولة حتى نهاية يناير القادم، معرباً عن أمله في ألا تؤدي سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على الكونغرس إلى وقف العمليات العسكرية. وقال في مقابلة مع «نيويورك بوست» مساء أمس (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة حققت «انتصاراً كبيراً»، وتستطيع إنهاء الحرب متى شاءت، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وليس إسقاط نظامها، رغم اعتباره أن تغيير النظام هدف إسرائيلي قابل للتحقق. وتعكس تصريحات ترمب مزيجاً من التلويح العسكري والضغط السياسي، خصوصاً مع اقتراب انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير، وما قد يترتب على التحولات في موازين القوى التشريعية من قيود على إدارة الحرب وتمويلها.



ميدانياً، لا تقتصر الضغوط الأمريكية على الحصار البحري، إذ كشفت التطورات الأخيرة عن توسيع نطاق الإجراءات لتشمل منع انتقال الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين، ضمن «فرقة البوابة الحديدية».



تناقض تصريحات بزشكيان ونائبه



وفي المقابل، أعلنت طهران استعدادها لمواجهة الحصار، مؤكدة قدرتها على تأمين احتياجاتها عبر المنافذ الشمالية، رغم تفاقم أزمتها الاقتصادية وارتفاع التضخم السنوي إلى مستويات قياسية، تجاوزت 88% في أكتوبر، فيما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بأكثر من 112% على أساس سنوي. وزعم المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، بأن بلاده لا تشعر بأي قلق من الحصار الأمريكي، رغم اعتراف الرئيس بزشكيان بأنه أشد وطأة من ضربات الصواريخ. وادعى أن "الزيادة الكبيرة في عمليات تفريغ وتخليص السلع الأساسية عبر المنافذ الحدودية غير الجنوبية للبلاد، تحمل رسالة مفادها أن إيران لا تشعر بالقلق إزاء الحصار البحري"، وفق ما نقلت وكالات أنباء رسمية إيرانية.



تصعيد إيراني بتوسيع المواجهة



وفي تصعيد لافت، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بتوسيع النطاق الجغرافي للمواجهة إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ، فيما تحدث الحرس الثوري عن احتراق ثلاث ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، رغم المرافقة الجوية الأمريكية، وهي رواية إيرانية لم تتضح جميع تفاصيلها بصورة مستقلة. سياسياً، تتمسك طهران بمطالبها السبعة، التي تشمل رفع العقوبات والحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، ووقف الحرب على مختلف الجبهات، وسحب القوات الأمريكية من محيطها، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. ولا تزال الوساطات القطرية والباكستانية تحاول تقريب المواقف، وسط تعثر التوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين.



وبينما تراهن واشنطن على فاعلية الحصار في إنهاك الاقتصاد الإيراني، تراهن طهران على ورقة هرمز وتوسيع كلفة المواجهة إقليمياً. وهكذا تقف الأزمة أمام مسارين مفتوحين: اتفاق تحت ضغط الاختناق الاقتصادي، أو عودة المواجهة العسكرية التي قد تتجاوز الحدود.