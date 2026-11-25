أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الأربعاء)، طرد رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في العاصمة بيونغ يانغ، سيلفان أستييه، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة تصعيدية جاءت رداً على فرض سويسرا عقوبات على مخيم «سونغدوون الدولي للأطفال».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن السلطات استدعت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري وسلمته مذكرة رسمية تطالبه بإغلاق المكتب ومغادرة البلاد خلال يومين، معلنة اعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه».

وبررت بيونغ يانغ قرارها بما وصفته بأنه تصرف عدائي صريح من جانب سويسرا، معتبرة أن فرض العقوبات على المخيم يمثل انتهاكاً لسيادة البلاد ومصالح مواطنيها.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن أي تصرف يمس الحقوق السيادية للبلاد أو يضر بمصالح مواطنيها لن يكون مقبولاً، في إشارة إلى رفضها الإجراءات السويسرية الأخيرة.

إدراج مخيم سونغدوون ضمن قائمة العقوبات

ويأتي القرار بعد أن أدانت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إدراج سويسرا مخيم «سونغدوون الدولي للأطفال» ضمن قائمة العقوبات، على خلفية اتهامات تتعلق بدوره المزعوم في نقل أطفال من مناطق أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي.

وكانت بيونغ يانغ قد لوّحت بإمكانية إغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري، رداً على العقوبات، قبل أن تنتقل إلى اتخاذ قرار طرد رئيسه وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه.

ما هو مخيم سونغدوون

ويستقبل مخيم سونغدوون، الواقع في مدينة وونسان الساحلية، أطفالاً وطلاباً من عدة دول، بينها الصين وروسيا، فيما تتهمه سويسرا بالمشاركة في نقل أطفال أوكرانيين من المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية إلى كوريا الشمالية، فضلاً عن المساهمة في جهود تستهدف التأثير الأيديولوجي عليهم ودمجهم في الثقافة والهوية الروسية.

وفي السياق ذاته، انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، العقوبات السويسرية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة بلادها، لأنها، بحسب قولها، تنكر حق الدولة في توفير الفرص الثقافية والترفيهية للأطفال.

سويسرا تتمسك بالحوار الدبلوماسي

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، أن سياسة بلادها المتعلقة بالعقوبات مستقلة عن قرار إعادة فتح المكتب الدبلوماسي في بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن استئناف عمل المكتب جاء في إطار السياسة الخارجية السويسرية القائمة على مبادئ شاملة وعالمية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وجود المكتب يتمثل في الإبقاء على قنوات التواصل والحوار الدبلوماسي، بما في ذلك مع الدول التي تختلف معها سويسرا بشأن عدد من القضايا، في إشارة إلى تمسك برن بأهمية استمرار التواصل الدبلوماسي رغم الخلافات السياسية.

ويعكس القرار الكوري الشمالي تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وبرن، على خلفية العقوبات المرتبطة بالملف الأوكراني، وسط تباين واضح في مواقف البلدين بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة وتداعياتها السياسية والإنسانية.

تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا وكوريا الشمالية

ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا وكوريا الشمالية إلى عام 1974، كما لعبت برن على مدى سنوات دور الوسيط الدبلوماسي بين بيونغ يانغ والدول الغربية، قبل إغلاق مكتبها في العاصمة الكورية الشمالية عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتدير السفارة السويسرية في العاصمة الصينية بكين العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع كوريا الشمالية، فيما تحتفظ بيونغ يانغ بسفارة لها في العاصمة السويسرية برن.

وتكتسب زيارة وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس الأخيرة أهمية خاصة، إذ سبقتها فترة طويلة لم تشهد زيارات مماثلة على المستوى الوزاري، حيث كانت آخر زيارة لوزير سويسري إلى كوريا الشمالية في عام 2003.

ويضع طرد رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري العلاقات بين البلدين أمام اختبار جديد، في ظل تمسك برن بسياسة الإبقاء على قنوات الحوار، مقابل رفض بيونغ يانغ العقوبات السويسرية واعتبارها تدخلاً في شؤونها السيادية.