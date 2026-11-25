أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع للمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس (الثلاثاء)، ودعا من خلالها الأطراف السودانية إلى الدخول في حوار شامل ومفتوح تستضيفه إثيوبيا، وتتولى تيسير أعماله، معتبرة أن قبول أي دور إثيوبي في هذا الملف يستوجب توافر الحياد الكامل واحترام سيادة السودان واستقلال قراره الوطني.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان رسمي نشرته وكالة السودان للأنباء، إن موقفها الرافض للمبادرة يستند إلى ما وصفته باتهامات سابقة للحكومة الإثيوبية تتعلق بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلى جانب اتهامات بإطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان.

وأكدت الخرطوم أن هذه الاتهامات تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى حياد أديس أبابا، وترى أن الحكومة الإثيوبية، في ظل هذه المعطيات، لا تستوفي الشروط اللازمة لتولي استضافة الحوار السوداني أو الإشراف على تيسير جلساته.

وطالبت الحكومة السودانية بإجراء تحقيق مستقل للكشف عن حقيقة الوقائع المرتبطة بهذه الاتهامات وتحديد المسؤوليات، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، بما يضمن حماية سيادة البلاد وصون مصالحها الوطنية.

وفي سياق متصل، دعت الخرطوم الاتحاد الإفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية إلى احترام موقفها واستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات تتعلق باستضافة الحوار السوداني أو تيسير أعماله، في موقف يعكس رفضها منح أديس أبابا دوراً في العملية السياسية في ظل الخلافات والاتهامات القائمة بين البلدين.

ورغم موقفها الرافض للمبادرة، أكدت الحكومة السودانية حرصها على المحافظة على علاقات حسن الجوار والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد البيان على أن تحديد مكان انعقاد الحوار السوداني، ووضع جدول أعماله، واختيار الجهة التي تتولى تيسيره، تمثل حقوقاً أصيلة للسودانيين، يمارسونها وفق توافقهم وإرادتهم الحرة، مؤكداً أن سيادة السودان واستقلال قراره الوطني أمران غير قابلين للمساومة.

ويأتي هذا الموقف ليضع تحفظات الحكومة السودانية على المبادرة الإثيوبية في صدارة المشهد الدبلوماسي، ويؤكد تمسك الخرطوم بأن تكون أي عملية حوار مستقبلية بقيادة سودانية، وبعيداً عن أي ترتيبات ترى أنها لا تضمن الحياد والاستقلالية.

المبادرة الإثيوبية للحوار السوداني

وكان أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس (الثلاثاء)، مبادرة سياسية تستهدف جمع الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها العسكرية والسياسية والمدنية حول طاولة حوار شامل ومفتوح، تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسير أعماله، بهدف إنهاء الحرب الدائرة في السودان والتوصل إلى توافق وطني يمهد لتحقيق سلام مستدام.

وبحسب ما أورده بيان آبي أحمد، فإن المبادرة تستهدف وقف العمليات القتالية، وإنهاء الانقسامات السياسية والعسكرية، وإطلاق عملية سياسية سودانية جامعة، وصولاً إلى التوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع، وتعمل على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة السودان وسيادته.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المبادرة لا تستند إلى أجندة سياسية خاصة، ولا تستهدف تحقيق مكاسب على حساب أي طرف سوداني، مشيراً إلى استعداد بلاده للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتوفير منبر للحوار يقوم على الانفتاح والجدية والاحترام المتبادل.

وجاء الإعلان عن المبادرة في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، على خلفية اتهامات سودانية لإثيوبيا بمساندة قوات الدعم السريع، واتهامات مرتبطة باستخدام أراضيها لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه السودان، وهي اتهامات تنفيها إثيوبيا، بحسب تقارير إعلامية.

كما تزامنت المبادرة مع تحركات إقليمية ودولية لإيجاد تسوية للأزمة السودانية، واجتماعات تتصل بالمسار السياسي ومشاركة القوى المدنية والعسكرية في جهود إنهاء الحرب.