في حرب تتجاوز المواجهة التقليدية بين الأسلحة والجيوش، بات التضليل العسكري وسيلة إضافية لحماية القدرات القتالية واستنزاف الخصم. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن توسّع الجيش الروسي في استخدام معدات عسكرية وهمية قابلة للنفخ، يحصل على جزء منها من شركات صينية، بهدف خداع الطائرات المسيّرة الأوكرانية وإبعاد الضربات عن معداته ومنشآته الفعلية.

وبحسب الصحيفة، تروّج شركات صينية، من بينها شركة «غاوس»، لهذه المعدات عبر الإنترنت، مشيرة إلى قدرتها على محاكاة بعض الخصائص الحرارية والإلكترونية للأسلحة الحقيقية، بما يجعل رصدها والتمييز بينها وبين الأهداف الفعلية أكثر صعوبة. وتؤدي هذه الخدعة إلى دفع القوات الأوكرانية لاستخدام ذخائر دقيقة مرتفعة الكلفة لاستهداف مجسّمات لا تتجاوز قيمة الواحد منها بضع مئات من الدولارات.

وربطت الصحيفة هذا النشاط بحجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مجال السلع ذات الاستخدام المزدوج، والذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات. وتتيح طبيعة هذه المنتجات لبكين الاستمرار في تزويد موسكو بمكونات ومعدات يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية، ضمن مساحة قانونية وتجارية تمكّنها من التمسك بموقف الحياد وتفادي العقوبات الغربية.

وفي المقابل، يرى خبراء عسكريون أن تدفق هذه الإمدادات يشكل أحد العوامل التي تساعد روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية، فيما يحذّر محللون من أن استمرار التعاون التقني والتجاري بين البلدين يعزز القدرات الروسية على الأرض، ويحدّ من فعالية المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لأوكرانيا، ولا سيما الأميركية، في ظل استمرار التقارب بين موسكو وبكين وتكرار اللقاءات بين قيادتيهما.