كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ وزوجته لوري ميلز خلافاتهما الزوجية، التي أعقبت أزمة علاقات خارج إطار الزواج، وانتهت باستقالته من قيادة الشركة قبل إعادته إلى منصبه.

وأشاد ترمب، في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز»، بزوجة هوانغ، واصفاً إياها بالمرأة الرائعة، ومؤكداً أن الزوجين تمكنا من تسوية خلافاتهما، فيما لم يصدر عن ميلز، المتزوجة من هوانغ منذ عام 1985، أي تعليق علني بشأن الأزمة.

وكان هوانغ (63 عاماً) قد أقر في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة في 8 نوفمبر الجاري بعدم إخلاصه لزوجته، مقدماً اعتذاره لها ولأطفاله، ومتحملاً مسؤولية تصرفاته والأذى الذي ألحقه بأسرته.

وأبدى هوانغ أمله في استعادة ثقة أسرته بمرور الوقت، معترفاً بأن الاعتذار لا يكفي لمحو ما حدث.

وبحسب التقرير، جاء الاعتراف في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، التي طالتها شبهات بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهي الاتهامات التي نفتها وزارة الخارجية الصينية.

وتفاقمت الأزمة مع ظهور اتهامات أخرى لهوانغ بإقامة علاقات مع امرأتين قيل إنهما تعملان في «إنفيديا»، قبل أن يتنحى عن منصبيه رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة.

غير أن الشركة أعادته إلى قيادتها (الإثنين)، في خطوة قال ترمب إنه أسهم في تحقيقها، منتقداً في الوقت ذاته طريقة تعامل هوانغ مع الأزمة وقراره الاستقالة، ومشيراً إلى أنه كان سيتصرف بصورة مختلفة لو كان مكانه.