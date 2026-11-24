تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خيارات عسكرية تستهدف كبار القادة الإيرانيين، في إطار مساعٍ لإزاحة من تصفهم واشنطن بالمتشددين داخل النظام، وسط تباين في المواقف بشأن تداعيات الخطوة على مسار الحرب ومستقبلها.



ونقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن مصادر مطلعة أن مؤيدي المقترح يرون أن استهداف القيادات المتشددة قد يفتح الطريق أمام ترمب لإنهاء الحرب، فيما يحذر معارضوه من أن هذه الخطوة قد تدفع القيادات الإيرانية المتبقية في السلطة إلى مزيد من التشدد، وتقلص فرص التوصل إلى تسوية.



وأشارت الشبكة إلى أن استهداف كبار المسؤولين الإيرانيين ظل مطروحاً ضمن الخيارات الأمريكية منذ فترة، مؤكدة أن ترمب لم يحسم بعد قراره بشأن الخطوات المقبلة في الحرب.



وفي سياق متصل، قال ترمب إن أي سفينة إيرانية لم تتمكن من اختراق الحصار البحري منذ فرضه، واصفاً إياه بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ».



وأضاف أن حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز تجاوزت المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب، مشيراً إلى أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ أصبحت محدودة.



من جهة أخرى، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية، قائلاً إن إسرائيل والولايات المتحدة على علم بهذه الأنشطة.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله، خلال إحاطة لمراسلين عسكريين وسياسيين، إن بلاده «لن تسمح للإيرانيين بامتلاك هذه القدرة».



في المقابل، نفت إيران الاتهامات بتطوير أسلحة كيميائية، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، (الخميس)، هذه المزاعم بأنها تهدف إلى إثارة مخاوف الرأي العام وتوفير مبررات للعمل العسكري ضد بلاده.