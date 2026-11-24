أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون توافق بيروت وباريس على ضرورة استمرار الوجود الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، المقرر انسحابها عام 2027، محذراً من أن غياب أي بديل قد يفتح الباب أمام فراغ أمني في المنطقة.



وقال عون، خلال استقباله وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، إن الجانبين يتجهان إلى التمديد للقوة الدولية أو تمكينها من مواصلة مهامها خلال عام 2027، مشدداً على أن أي صيغة بديلة ينبغي أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة، وفي إطار القرار 1701، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه عند الضرورة.



وأشار الرئيس اللبناني إلى أن استقرار بلاده يمثل ضرورة أساسية لأوروبا، واصفاً لبنان بأنه «بوابة أوروبا إلى العرب، وبوابة العرب إلى أوروبا»، ومثمناً الدعم الفرنسي المتواصل، ومواقف الرئيس إيمانويل ماكرون، والمساعدات التي قدمتها باريس خلال الأزمات التي مر بها لبنان، خصوصاً المؤتمر التحضيري الذي استضافته العاصمة الفرنسية تمهيداً للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.



وفي الشأن الميداني، اتهم عون إسرائيل بمواصلة أعمالها العدائية في جنوب لبنان، بما في ذلك تجريف المنازل وقصف القرى، لافتاً إلى أن الاعتداءات امتدت أخيراً إلى منطقة البقاع.



وأوضح أن المفاوضات الثلاثية توقفت على خلفية الانتخابات الإسرائيلية، معرباً عن أمله في استئناف الاجتماعات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وأكد عون أن إعادة سكان الجنوب إلى قراهم وبلداتهم تمثل هدفاً أساسياً للمفاوضات، موضحاً أن بعض النازحين عادوا إلى المناطق غير الخاضعة للاحتلال، فيما ينتظر آخرون انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني فيها، وإعادة إعمارها تمهيداً لعودة الأهالي.



وأعرب الرئيس اللبناني عن تطلعه إلى مساهمة الدول العربية والأوروبية في جهود إعادة الإعمار.



وتترقب بيروت جلسة مجلس الأمن المقررة أواخر الشهر الجاري، للوقوف على مستجدات ملف «اليونيفيل» ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب. وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع الوفد الفرنسي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكداً أهمية استمرار الحضور الأممي في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، كما استعرض الجانبان مسار الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها.



والتقى الوفد أيضاً وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي أكد متانة العلاقات اللبنانية الفرنسية وثبات دعم باريس لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، فيما نوه أعضاء الوفد بالقرارات الحكومية الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.



وشدد رجي على عزم الحكومة مواصلة «المسار السيادي» دون تراجع، واتخاذ الخطوات اللازمة لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.



وتناول اللقاء كذلك ترتيبات المرحلة التي تعقب انتهاء مهمة «اليونيفيل»، إذ أكد رجي العمل على بلورة صيغة تضمن سيادة لبنان وتحافظ على الاستقرار في الجنوب.