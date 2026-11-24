أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 697 عملية استهداف لمواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتحصيناتها في مختلف الجبهات، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، أسفرت عن تحييد 97 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل تنفيذ مهامها ضمن العملية، والتعامل مع الأعمال الإرهابية للمليشيا في مختلف الجبهات، وإحباط محاولات تسلل عناصرها، مكبّدة إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأوضح النزيلي أن عمليات الاستهداف توزعت بين 17 غارة جوية، و620 ضربة بمدفعية الميدان، و32 عملية بالطيران المسيّر، و28 ضربة بالراجمات، واستهدفت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومخازن أسلحتها.



وفي جبهات تعز، أكد المتحدث العسكري استمرار القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في التصدي لهجمات المليشيا على المدينة وريفها، مشيراً إلى إحباط محاولة تسلل حوثية وإجبار العناصر المهاجمة على الفرار.



وفي جبهات مأرب والجوف، أفاد النزيلي بأن مدفعية القوات المسلحة أسكتت مصادر نيران المليشيا، واستهدفت تجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها، وألحقت بها خسائر في الأرواح.



وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة على استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مؤكداً التزام القوات المسلحة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.