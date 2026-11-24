استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اجتماع مجموعة شركاء اليمن، وذلك بمقره بمدينة الرياض، بتنظيم من البنك الدولي، وبرئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)، والبنك الدولي، وبحضور عدد من سفراء الدول ورؤساء المنظمات الدولية.



واستعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الاجتماع مستجدات الدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية، امتداداً لجهود المملكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تهيئة مقومات التعافي والتنمية المستدامة، ومن ذلك الدعم المقدم خلال العام الحالي بتقديم دعم للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى دفعة جديدة من دعم الموازنة اليمنية بقيمة 224 مليون ريال سعودي في أكتوبر الماضي.



كما استعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التقدم المحرز في عدد من مشاريعه، ومنها اكتمال الأعمال الإنشائية لمستشفى سباح بمحافظة أبين تمهيداً لتشغيله، إلى جانب تجاوز عدد الخدمات الطبية المقدمة عبر مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن خمسة ملايين خدمة طبية، وامتداد خدمات الرعاية الصحية إلى الأسر النازحة في مخيم الفردوس بمحافظة عدن، عبر عيادة طبية متنقلة سجّلت أكثر من 2,300 زيارة خلال شهر واحد.



وتناول الاجتماع الشراكات التنموية الموقعة هذا العام، ومن أبرزها التعاون السعودي الفرنسي لإطلاق مشاريع «تعزيز أنظمة المياه الحضرية» بمدينة تعز، ونتائج عدد من مشاريعه ومبادراته بمختلف القطاعات، ومنها تأهيل 530 معلماً ومشرفاً تربوياً ضمن مشروع التمكين الرقمي، وحصول 200 معلم ومعلمة على شهادات مهنية دولية عبر مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، إضافة إلى مبادرة «تعزيز استقرار التعليم» في محافظة سقطرى، التي دعمت استمرارية العملية التعليمية بجامعة أرخبيل سقطرى، وشهدت الجامعة أخيراً تخريج 63 طالباً وطالبة من الدفعة الثانية لكليتي الحاسوب والمعلومات والإدارة والاقتصاد.



وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية وتبادل الخبرات، بما يرفع كفاءة توظيف الموارد، ويوحّد الجهود الدولية للاستجابة للأولويات التنموية في اليمن، ويدعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.



من جهة أخرى، دشّنت المنظمة الدولية للهجرة مشروعاً جديداً لتحسين خدمات إمدادات المياه النظيفة في محافظة مأرب، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويستهدف المشروع أكثر من 58 ألف شخص من النازحين في ثلاث مناطق بالمحافظة، كما يتضمن إنشاء ثلاثة خزانات للمياه، وحفر بئر جديدة، وتركيب ثلاث وحدات لتحلية المياه، إلى جانب توسيع شبكات توزيع المياه بأكثر من 47 كيلومتراً، بما يسهم في تعزيز الوصول المنتظم إلى المياه النظيفة، والتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة، وتحسين الظروف الصحية والمعيشية.



ويأتي المشروع امتداداً لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، وتعزيز الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً في اليمن.