دافعت أوكرانيا عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفناً روسية قبالة السواحل الليبية مطلع الأسبوع، معتبرة العملية دفاعاً مشروعاً عن النفس في مواجهة العدوان الروسي، وذلك رداً على احتجاج حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي حذرت من تداعيات نقل الحرب الروسية الأوكرانية إلى أراضيها ومياهها.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم (الثلاثاء)، إن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية تمثل أهدافاً مشروعة، مستنداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدول في الدفاع عن النفس.



وأضاف سيبيها، في تصريحات نشرها عبر تطبيق «تليجرام»، أن بلاده لا تسعى إلى جر أي طرف إلى الحرب أو نقل المواجهات إلى أراضٍ أخرى، مؤكداً احترام كييف سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وأن عملياتها تستهدف التصدي للعدوان الروسي، وليس الإضرار بليبيا أو شعبها.



وأوضح أن القانون الدولي لا يحصر ممارسة حق الدفاع عن النفس في أراضي الدولة التي تتعرض للعدوان، بل يجيز اتخاذ إجراءات دفاعية في أراضي الدولة المعتدية أو في المياه الدولية، متهماً موسكو بتعريض دول ثالثة للخطر عبر استخدام بنيتها التحتية المدنية لأغراض عسكرية.



وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، قد أدانت، (الإثنين)، الهجوم الأوكراني الذي أدى إلى غرق الطراد الروسي «ميركوري» في ميناء بنغازي شرقي البلاد، مؤكدة رفض ليبيا الانجرار إلى الحرب الروسية الأوكرانية.



وفي المقابل، قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي، إن هناك مؤشرات على إطلاق زوارق مسيّرة من غرب البلاد، مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في تقارير تحدثت عن نشر أوكرانيا خبراء عسكريين داخل ليبيا.



وتكتسب الحادثة أبعاداً إضافية في ظل الانقسام السياسي والعسكري الليبي؛ إذ تخضع بنغازي لسيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب والمدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، فيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً، على غرب البلاد.