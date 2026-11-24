كشف تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نحو 30% من الدبابات والآليات المدرعة في الجيش الإسرائيلي لا تتمتع بالجاهزية القتالية المطلوبة، رغم إعادة تأهيل مئات المدرعات وإصلاح آلاف المعدات خلال أكثر من 3 سنوات من الحرب.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «واي نت» التابع للصحيفة، (الثلاثاء)، استناداً إلى بيانات عسكرية تنشر للمرة الأولى، أن مستوى جاهزية الدبابات والآليات المدرعة في الجيش الإسرائيلي يبلغ حالياً نحو 70% فقط، وهو ما يعكس حجم الاستنزاف الذي تعرضت له المعدات العسكرية جراء العمليات المتواصلة على جبهات متعددة.

وفي محاولة للحد من هذا التراجع، أعادت وحدات التكنولوجيا والصيانة في الجيش الإسرائيلي نحو 900 آلية قتالية مدرعة إلى الخدمة خلال الحرب، بما يعادل تجهيزات 9 ألوية مدرعة، فيما نجحت في إعادة تأهيل 82% من إجمالي الآليات التي تعرضت لأضرار.

ولم تقتصر جهود الإصلاح على المدرعات، إذ أشار التقرير إلى إصلاح أكثر من 9600 جرافة عسكرية، إلى جانب استبدال أو إعادة تأهيل أو تصنيع وشراء أكثر من 17 ألف مجموعة ومكون رئيسي، فضلاً عن تصنيع وشراء وتركيب أكثر من 16 ألف قطعة تدريع، وتوزيع عشرات الملايين من قطع الغيار.

ورغم هذه الأرقام، لا تزال جاهزية المعدات العسكرية تمثل تحدياً أمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ لم تقتصر تداعيات الاستخدام المكثف على الهياكل الخارجية للمدرعات، بل امتدت إلى المحركات وناقلات الحركة والأسلحة والأنظمة الميكانيكية والإلكترونية المعقدة داخل الآليات.

إصلاح الأعطال لا يعوض إعادة التأهيل

وبحسب التقرير، فإن استمرار العمليات العسكرية على مدى أكثر من 3 سنوات دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الأعطال العاجلة وإعادة المعدات المتضررة إلى ساحة القتال بأسرع وقت ممكن، على حساب أعمال الصيانة الشاملة التي تتطلب إخراج الآليات من الخدمة لفترات طويلة.

وتحتاج بعض الدبابات والمدرعات حالياً إلى عمليات إعادة تأهيل معمقة قد تستغرق أسابيع، وتشمل فحص المكونات الأساسية وإصلاح الأنظمة المتضررة واستعادة كفاءة المعدات التي تعرضت للإجهاد نتيجة الاستخدام المتواصل في العمليات العسكرية.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على عمليات التأهيل قولها إن السماح للمعدات بالخضوع لعمليات إعادة تأهيل شاملة أصبح أمراً ضرورياً، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تنفذ بالصورة المطلوبة منذ بداية الحرب، وأن الحاجة تشمل الدبابات والأسلحة ومختلف المنظومات العسكرية.

وفي هذا السياق، يأمل الجيش الإسرائيلي أن يكون عام 2027 «عام استعادة الجاهزية»، من خلال تخصيص موارد أكبر لصيانة المعدات وإعادة تأهيلها، واستكمال النقص في قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الصيانة.

أكثر من 25 ألف جندي في منظومة الصيانة

وتكشف البيانات التي أوردها التقرير عن حجم الأعباء التي تحملتها وحدات التكنولوجيا والصيانة في الجيش الإسرائيلي، إذ تضم هذه المنظومة أكثر من 25 ألف جندي، عملوا خلال الحرب بصورة شبه متواصلة للحفاظ على جاهزية الوحدات القتالية وإصلاح المعدات المتضررة.

ولم تعد مهام الصيانة مقتصرة على المنشآت الخلفية، إذ باتت الفرق الفنية ترافق القوات المنتشرة في مناطق العمليات، بما فيها قطاع غزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وتضطر في بعض الحالات إلى إصلاح المعدات بالقرب من خطوط المواجهة وتحت النيران.

ووفقاً للتقرير، فقد أسفرت الحرب عن مقتل 24 من أفراد منظومة التكنولوجيا والصيانة، وإصابة أكثر من 900 آخرين، في وقت يواجه فيه الجيش تحديات تتعلق بالاحتفاظ بالكوادر الفنية المتخصصة واستمرار توفير الخبرات اللازمة لتشغيل وإصلاح المعدات العسكرية.

تحديات الاستعداد للمواجهة المقبلة

ويعكس تراجع جاهزية الدبابات والمدرعات، وفقاً للبيانات الإسرائيلية، تحدياً يتجاوز عمليات الإصلاح الميداني، إذ بات الجيش مطالباً بإعادة بناء قدراته اللوجستية والفنية التي تعرضت لضغوط كبيرة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتعدد الجبهات.

وتكتسب هذه المهمة أهمية إضافية في ظل استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، وما يفرضه ذلك من احتياجات متزايدة للصيانة والإمداد وتوفير قطع الغيار، بالتوازي مع ضرورة الاحتفاظ بمستوى جاهزية يسمح بالتعامل مع احتمالات تجدد المواجهات العسكرية.

ويشير التقرير إلى أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لن يقتصر على إعادة الآليات المعطلة إلى الخدمة، بل سيمتد إلى استعادة كفاءة المنظومة العسكرية بأكملها، بما يشمل المعدات والبنية التحتية للصيانة والتكنولوجيا والكوادر البشرية، استعداداً لأي مواجهة مقبلة.