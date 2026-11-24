أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي ثقته بقدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على استعادة المبادرة وبسط إرادته على كامل التراب الوطني، مؤكداً أنه مهما تغيرت خطوط التماس، ستظل المليشيا في نظر الشعب اليمني، جماعة أيديولوجية مغلقة من خارج التاريخ تقوم على التمييز العنصري، واحتكار السلطة باسم الحق الإلهي.



وندد العليمي خلال استقباله اليوم (الثلاثاء)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، بالحصار الخانق الذي تفرضه المليشيا الحوثية الإرهابية على سكان محافظة تعز، وهجماتها الصاروخية والمسيرة على مدينة عدن ومنشآتها الحيوية، واستهداف تجمعات النازحين، وحرية انتقال الأفراد والسلع في مختلف المحافظات، مستعرضاً ممارسات المليشيا الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني والموظفين الأمميين والدوليين، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وتهجير السكان، وعسكرة الحياة العامة، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالح النظام الإيراني.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بموقف الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتدخلات الدول الأعضاء في المجالين الإنساني والتنموي، مستعرضاً مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لاعتداءاتها الإجرامية داخل الأراضي اليمنية، وعبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.



وأعرب العليمي عن تطلعه إلى شراكة أوروبية أوثق مع الحكومة اليمنية لحماية السفن التجارية وإنفاذ القيود على تهريب السلاح وتمويل المليشيات، ودعم تصنيفها دولياً منظمة إرهابية.



وثمن العليمي مواقف السعودية إلى جانب الشعب اليمني، وقواته المسلحة، من أجل إنهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والسلام.