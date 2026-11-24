تواجه 6 اقتصادات أوروبية خسائر محتملة تصل إلى 6.75 مليار يورو خلال يوم واحد من الإضرابات، فيما قدّرت شركات التأمين في فرنسا الأضرار الناجمة عن أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات بنحو 207 ملايين يورو خلال 24 ساعة.



وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأكثر عرضة للخسائر الاقتصادية المحتملة بنحو 2.5 مليار يورو خلال يوم الإضراب الواحد، تليها فرنسا بـ1.6 مليار يورو، ثم إيطاليا بنحو 1.2 مليار يورو، وإسبانيا بـ930 مليون يورو، وبلجيكا بـ350 مليون يورو، والبرتغال بـ170 مليون يورو.



وتستند هذه التقديرات إلى احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكل دولة وتقسيمه على 365 يوماً، مع افتراض مشاركة نحو 20% من العاملين في الإضراب، وما يترتب على ذلك من فقدان نسبة مماثلة من الإنتاج اليومي. غير أن الأرقام تظل محاكاة اقتصادية افتراضية وليست خسائر فعلية مسجلة، إذ تتباين التكلفة بحسب القطاعات المشاركة، ومدى تعطل النقل والخدمات والأنشطة الصناعية والتجارية، وإمكانية تعويض الإنتاج المفقود لاحقاً.



وفي فرنسا، تتجاوز تداعيات الاحتجاجات خسائر الإنتاج وتعطل النشاط الاقتصادي إلى أضرار مادية مباشرة، إذ كشفت بيانات أولية لاتحاد شركات التأمين «فرانس أسوريور» أن قيمة الأضرار المؤمن عليها جراء أعمال العنف يومي 17 و18 أكتوبر قد تصل إلى 207 ملايين يورو، استناداً إلى 5280 مطالبة تأمينية.



وتستحوذ ممتلكات الشركات والمتاجر على النصيب الأكبر من الأضرار، بأكثر من 95% من إجمالي القيمة المقدرة، بما يعادل نحو 198 مليون يورو، فيما بلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة نحو 3.5 مليون يورو، وأضرار السيارات قرابة 6 ملايين يورو.



وتعكس هذه الحصيلة حجم العبء الذي تفرضه الاحتجاجات عندما تتجاوز تعطيل العمل والمرافق إلى أعمال العنف والتخريب، إذ تتسع الخسائر لتشمل المنشآت التجارية والممتلكات، وتكاليف الإصلاح والتعويض، فضلاً عن تراجع النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.



وتأتي هذه الأضرار في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية تحديات مرتبطة بالنمو وتكاليف الإنتاج والضغوط على قطاعات الأعمال، ما يجعل الإضرابات الممتدة أو المصحوبة بأعمال عنف مصدراً إضافياً للضغط على الشركات والأسواق، ويضاعف كلفة الاحتجاجات على الاقتصاد والمجتمع، حتى بعد عودة العمل إلى طبيعته.