جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للسودان، مشدداً على التزامها بدعم وحدته وسيادته واستقراره، فيما طلب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال لقاء السيسي ، اليوم الثلاثاء ، دعم مصر للحوار السوداني - السوداني، مؤكداً أنه "لن يستثني أحداً".



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن إدريس سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.



وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر للسودان الشقيق، مشدداً على التزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر للدفع بحل سياسي للأزمة الحالية ووقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب السوداني أكد على تعويلهم الكامل على مصر في إطار جهود التعافي وإعادة إعمار السودان، مع الاستفادة في هذا الخصوص من خبرات الشركات المصرية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل.



وأكد رئيس الوزراء السوداني أهمية دعم مصر لاستعادة دور السودان بالاتحاد الأفريقي، وكذا دعمها لعملية الحوار السوداني - السوداني الذي سيبدأ في الخرطوم، مشيراً إلى أن هذه العملية لن تستثني أحداً.