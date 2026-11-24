على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، شملت التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب بحق محتجزين، بينهم نساء، فرضت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات على أربعة مسؤولين وقيادات حوثية.



محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام



وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن هذه الإجراءات تجدد التزام المملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن في اليمن والمنطقة، وتعكس دعمها للشعب اليمني والمؤسسات اليمنية المعترف بها دولياً. وشددت على أن العقوبات تستهدف ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تشمل أشكالاً متعددة من سوء المعاملة، مشددة على إدانة لندن لهذه الانتهاكات بكافة أشكالها. وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أن تجدد هجمات الحوثيين التي تستهدف شركاء بلاده والمدنيين الأبرياء أمر غير مقبول، مؤكداً ضرورة محاسبة المليشيا على هذه الهجمات. وأضاف أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، مشدداً على أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جماعات تتسبب أنشطتها في ارتفاع تكاليف المعيشة على البريطانيين، وتسعى عمداً إلى تقويض استقرار الشرق الأوسط. وأكد أن الإجراءات الأخيرة تبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أن بريطانيا ستتحرك دائماً دفاعاً عن قيمها ومصالحها. وأعلن الوزير البريطاني وقوف بلاده إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية. وكشف عن تجميد أي أصول للحوثي اعتباراً من اليوم.



من هم المشمولون بالعقوبات؟



وشملت الإجراءات البريطانية مليشيا الحوثي نفسها، إذ تخضع لتجميد الأصول والحرمان من تولي مناصب إدارية، على خلفية أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، من بينها تصعيد الصراع الداخلي والهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة ضد شركاء إقليميين. وبموجب القرار البريطاني، يخضع 4 قيادات حوثية لتجميد الأصول وحظر السفر والحرمان من تولي مناصب إدارية. وحملت الخارجية البريطانية ما يسمى وزير داخلية الحوثي بصنعاء منذ عام 2019 عبد الكريم الحوثي، مسؤولية الإشراف على الشرطة وقوات الأمن وإدارة البحث الجنائي ووحدة الأمن النسائي ومراكز الاحتجاز، مشيرة إلى تعرض محتجزين داخل هذه المراكز للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب والعنف الجنسي. واستهدفت العقوبات عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات للجماعة، والذي سبق أن شغل منصب نائب وزير داخلية المليشيا.



قاضي الإعدامات متورط



وفرضت بريطانيا عقوبات على محمد مفلح، وهو قاضٍ عينه الحوثيون، ويلقب بـ"قاضي الإعدامات"، واتهمته بالتورط في انتهاك جسيم لحق أحد الأفراد في الحرية والأمان الشخصي. أما صارم الدين مفضل، أحد كبار المسؤولين في النيابة العامة التابعة لسلطة الميليشيا، فقالت الخارجية البريطانية إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في ارتكابه مباشرة، أو سماحه عن علم أو تغاضيه عن، أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، فضلاً عن أشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق نساء محتجزات.