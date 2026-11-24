في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية وحرص القاهرة على تعزيز التعاون مع الخرطوم في ظل الأزمة الراهنة، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنظر إيجابيًا في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر، وإمكانية استكمال مدة عقوباتهم داخل السودان؛ وفقًا للقواعد والقوانين ذات الصلة، استجابة لطلب الجانب السوداني.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور كامل إدريس، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارجالدكتور بدر عبد العاطي، في لقاء تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

تأكيد خصوصية العلاقات بين البلدين

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصريةالسفير محمد الشناوي: إن رئيس الوزراء السوداني سلّم الرئيس السيسي رسالة منرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلع الخرطوم إلى مواصلة العمل مع القاهرة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما نقل كامل إدريس تحيات الرئيس البرهان وتقديره للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن السودان يرى فيه قائدًا حكيمًا وصبورًا وشجاعًا، وأن القيادة والحكومة والشعب السوداني يكنون كل التقدير والامتنان لمصر وقيادتها؛ تقديرًا للعلاقات التاريخية القوية والدعم المصري المقدم للسودان في أزمته الراهنة.

من جانبه، رحب السيسي بزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى مصر، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

مصر تجدد دعمها لوحدة السودان

وأكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر للسودان الشقيق، والتزام القاهرة بمساندة وحدته وسيادته واستقراره، مع رفض وإدانة أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو مؤسساته الوطنية. وأشار الرئيس المصري إلى الجهود التي تبذلها القاهرة لدفع مسار الحل السياسي للأزمة السودانية، والعمل على وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وهو الموقف الذي ثمنه رئيس الوزراء السوداني.

وتأتي هذه المواقف في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المصري على دعم الاستقرار في السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية ووحدة أراضيه.

السودان يعوّل على الشركات المصرية في إعادة الإعمار

وفيما يتعلق بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، أكد الجانب السوداني تعويله الكامل على مصر للاستفادة من خبرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات إعادة بناء السودان، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، إلى جانب المجالات الأخرى التي يمكن أن تسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي والخدمي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الخرطوم في الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية لدعم إعادة تأهيل القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

دعم عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي والحوار السوداني

كما شدد رئيس الوزراء السوداني على أهمية دعم مصر لجهود استعادة السودان دوره داخل الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مساندة عملية الحوار السوداني - السوداني المرتقب انطلاقها في العاصمة الخرطوم.

وأوضح إدريس أن الحوار الوطني السوداني لن يستثني أي طرف، في إشارة إلى توجه بلاده نحو إطلاق عملية سياسية شاملة بمشاركة مختلف الأطراف.

الخرطوم تشكر مصر على حسن معاملة مواطنيها

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء السوداني شكره لمصر، قيادةً وشعبًا، على حسن المعاملة التي يلقاها المواطنون السودانيون على الأراضي المصرية، مثمنًا المواقف المصرية الداعمة للسودان في ظل الظروف الراهنة.

كما عكس توجيه الرئيس السيسي بالنظر إيجابيًا في أوضاع المسجونين والمحتجزين السودانيين، وإمكانية استكمالهم مدة العقوبات داخل السودان وفقًا للقوانين المنظمة، جانبًا من الملفات الإنسانية والقنصلية التي تناولتها المباحثات بين الجانبين.

وتؤكد نتائج اللقاء استمرار التنسيق المصري السوداني على المستويات السياسية والإنسانية والاقتصادية، مع التركيز على دعم استقرار السودان وتهيئة الظروف اللازمة لوقف الحرب وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار.