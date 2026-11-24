عاد ملف انتهاكات مليشيا الحوثي داخل السجون ومراكز الاحتجاز إلى واجهة الاهتمام البريطاني، مع تحديث لندن سجل العقوبات الخاص باليمن في 24 نوفمبر الجاري، في خطوة أبقت المليشيا مدرجة ضمن الكيانات الخاضعة للعقوبات، على خلفية اتهامات تشمل استهداف المدنيين، والعنف الجنسي، وقمع النساء، وتجنيد الأطفال، وعرقلة المساعدات الإنسانية.



وفرضت بريطانيا عقوبات على ما يسمى رئيس أمن ومخابرات الحوثي عبد الحكيم الخيواني، ووزير داخلية المليشيا عبد الكريم الحوثي . وأدرجت مسؤولين حوثيين على قوائم العقوبات بسبب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينهم سلطان زابن ومطلق المراني.



اتهامات بالتعذيب والاغتصاب



ويبرز اسم سلطان صالح عيضة زابن، الذي شغل منصب مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، ضمن أبرز القيادات الحوثية المدرجة على قوائم العقوبات البريطانية والأممية. واتهمته الجهات المعنية بالإشراف على سياسة اعتقالات واحتجاز ممنهجة استهدفت نساء ناشطات سياسياً، شملت التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب، فضلاً عن الإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية والعمل القسري داخل أماكن الاحتجاز. وفرضت عليه العقوبات الأممية في فبراير 2021، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر السلاح، وفق السجل البريطاني.



وأدرجت بريطانيا مطلق عامر المراني، النائب السابق لرئيس جهاز الأمن القومي الحوثي، على قائمة العقوبات في سبتمبر 2022، على خلفية اتهامات بالإشراف على محتجزين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والتخطيط لاعتقالات واحتجاز غير قانونيين طالا عاملين في المجال الإنساني.



عقوبات متصاعدة منذ 2014

وتعود العقوبات البريطانية على قيادات حوثية إلى نوفمبر عام 2014، عندما أُدرجت أسماء قيادية بارزة، بينها عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ضمن العقوبات الدولية المتعلقة بتهديد أمن اليمن واستقراره. وفي أبريل 2015، أُدرج زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وفي نوفمبر 2021، استهدفت العقوبات البريطانية قيادات عسكرية حوثية، بينها رئيس هيئة الأركان السابق محمد عبدالكريم الغماري، ويوسف المداني، وصالح مسفر الشاعر، على خلفية أدوار نسبت إليهم في العمليات العسكرية والاستيلاء على ممتلكات الخصوم.

وفي يناير 2024، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات منسقة على أربعة مسؤولين حوثيين بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: محمد ناصر العاطفي، ومحمد فاضل عبدالنبي، ومحمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي. وشملت الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وفرض قيود على التعاملات العسكرية.

وتعكس هذه الإجراءات تعدد مسارات العقوبات المفروضة على الجماعة، بين المسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية داخل اليمن، والتهديدات العسكرية للملاحة الدولية، بما يضع سجلها الأمني والعسكري تحت رقابة دولية متواصلة.