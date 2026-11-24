تتواصل الانشقاقات داخل صفوف قوات الدعم السريع، إذ أعلن القيادي البارز مدير إدارة الاستخبارات المضادة الطيب جبارة انشقاقه، ما يمثل ضربة جديدة للبنية الأمنية والاستخباراتية التابعة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».

واتهم جبارة في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، حميدتي بأنه ينفذ أجندات خارجية لتقسيم السودان، كاشفاً أن مليشيات الدعم السريع تخدم مصالح حميدتي وأسرته فقط. وأكد أن حميدتي يقود عناصره إلى محرقة لتحقيق طموحاته. وقدم جبارة اعتذاراً للشعب السوداني عن التمرد على الدولة، ودعا عناصر قوات الدعم السريع إلى تركها فوراً، مبديا استعداده للقتال إلى جانب الجيش السوداني.



نوفمبر.. انشقاقات متلاحقة



وشهد شهر نوفمبر سلسلة من التطورات اللافتة؛ ففي الثاني من الشهر أعلن الجيش السوداني تسليم مجموعة من عناصر الدعم السريع نفسها للفرقة الرابعة مشاة في الدمازين بولاية النيل الأزرق، بقيادة النقيب جدو محمد حامد شوقار، الذي قدم معلومات عن إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.



وفي العاشر من الشهر ذاته، أفادت تقارير بانشقاق الفريق أول خالد نور الدائم بريش، الذي شغل مواقع إدارية وأمنية وعملياتية بارزة، بعد نحو 13 عاماً داخل القوات. كما أعلن عمدة قبيلة المسيرية عمر عثمان جابورة انشقاقه وانضمامه إلى الجيش، بالتزامن مع إعلان قيادات من حركة «تمازج» مغادرة تحالفها مع الدعم السريع. وفي 19 نوفمبر، انشق مشعل عبد الرحمن، قائد المجموعتين 27 و28، مع ضباط وعناصر تحت قيادته، فيما تحدثت تقارير عن انشقاق قيادات أخرى ووصول مجموعات إلى الخرطوم. كما شهدت الأيام الأخيرة إعلان اللواء عمار محمد زين رابح انشقاقه ووصول مجموعته إلى الخرطوم، وانضمامها إلى الجيش، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.



تآكل في البنية القيادية



وتأتي هذه التطورات امتداداً لانشقاقات بارزة خلال الأشهر الماضية، بينها خروج أبو عاقلة كيكل في أكتوبر 2024، ثم انشقاق قيادات مثل النور أحمد آدم المعروف بـ«القبة»، وعلي رزق الله «السافنا»، إلى جانب المستشار السياسي السابق فارس النور.



وأكد مراقبون أن تتابع هذه الانشقاقات يضع تماسك الدعم السريع أمام اختبار متزايد، خصوصاً مع ما قد يوفره المنشقون للجيش من معلومات ميدانية واستخباراتية عن الانتشار والتحركات وخطوط الإمداد. وكانت شبكة «عاين» أشارت إلى أن الجيش يسعى إلى توظيف هذه الانشقاقات لتفكيك البنية القيادية للقوات والاستفادة من خبرات القادة السابقين، مع بقاء حجم المكاسب العسكرية الفعلية محل تقييم. وتعكس موجة نوفمبر اتساع التحديات الداخلية التي تواجه الدعم السريع، في وقت تتواصل فيه المعارك على جبهات كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وتتصاعد الضغوط العسكرية والسياسية على طرفي الحرب.