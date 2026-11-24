حذر المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر من أن إسرائيل تواجه خطر التحول إلى «دولة منبوذة دولياً» إذا واصلت نهجها الحالي، كاشفاً عن معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجهود الأمريكية الرامية إلى إطلاق خطة إعادة إعمار قطاع غزة، رغم انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عن المحتجزين.

نتنياهو لم يكن مقتنعاً بقدرة ترمب

وقال صهر الرئيس دونالد ترمب كوشنر في مقابلة مع مجلة «نيويورك» الأمريكية، إن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق؛ فإما أن تستثمر تداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023 لتعزيز أمنها واندماجها الإقليمي والدولي، أو تواصل مساراً يقودها إلى مزيد من العزلة. وأضاف أن نتنياهو لم يكن مقتنعاً بقدرة إدارة الرئيس دونالد ترمب على إنهاء الحرب وتأمين إطلاق الرهائن. وكشف أن الأشهر الماضية شهدت محاولات متكررة لإقناع نتنياهو بالسماح بالمضي في خطة إعادة إعمار غزة المدعومة أمريكياً، غير أن رفضه أدى إلى تجميد العملية.

نافذة الفرصة تضيق

وتزامنت تصريحات كوشنر مع تحذيرات جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري مجلس السلام، من أن الحسابات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية تعرقل التقدم في ملف غزة، وأن نافذة التعاون مع واشنطن تضيق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتغير المناخ السياسي في العاصمة.

ودعا غرينباوم إسرائيل إلى الوفاء بتعهداتها لترمب، مؤكداً أن المقترحات الأمريكية لا تنتقص من أمنها، وأن إعادة الإعمار لا تقوم على الثقة بحماس، بل على التزام الجانب الفلسطيني بتعهدات محددة ونتائج ملموسة. كما حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية مع حلول الشتاء، واتهم الحركة بتوجيه موارد وبنية تحتية، بينها الأنفاق والأنابيب والأسمنت، لأغراض عسكرية بدلاً من خدمة المدنيين.

لقاءات في شرم الشيخ

وفي شأن المفاوضات، قال كوشنر إنه شارك مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في لقاءات مباشرة مع ممثلي حماس في شرم الشيخ، رغم الاعتراضات الإسرائيلية، موضحاً أن التواصل المباشر أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عن المحتجزين. وأشار إلى أن ويتكوف سعى إلى بناء علاقة إنسانية مع رئيس وفد الحركة خليل الحية، مستنداً إلى تجربة الفقد المشتركة، إذ فقد الحية ثلاثة من أبنائه في غارات إسرائيلية، فيما فقد ويتكوف ابنه نتيجة جرعة زائدة. وتطرق كوشنر إلى مشاركته في الجولة الأخيرة من المحادثات النووية مع إيران في جنيف، قائلاً إنه وويتكوف خلصا إلى أن المقترح الإيراني يتضمن ثغرات تتيح لطهران الاحتفاظ بقدرات تمهد لتطوير سلاح نووي. وأضاف أنه أبلغ ترمب بأن الإيرانيين «يمارسون ألاعيب»، قبل صدور قرار الضربات العسكرية، رافضاً الكشف عما إذا كان قد أيد قرار الحرب، ومكتفياً بالقول إن التجربة تستدعي استخلاص الدروس.