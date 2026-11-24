أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده تعتزم إعادة 6803 من مواطني ميانمار خلال الشهر المقبل، في خطوة تأتي وسط جدل بشأن استمرار التواصل مع القيادة العسكرية في ميانمار، عقب صدور حكم دولي تاريخي حمّل البلاد المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ودافع أنور إبراهيم، اليوم (الثلاثاء)، أمام البرلمان الماليزي، عن سياسة حكومته في التعامل مع القيادة العسكرية في ميانمار، مؤكداً احترام بلاده لقرار محكمة العدل الدولية، مع التشديد على ضرورة استمرار الحوار مع السلطات في نايبيداو لتسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين إلى بلادهم.

وكانت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، مستندة إلى أدلة تتعلق بالعملية العسكرية التي شهدتها البلاد عام 2017، وأسفرت، بحسب المعلومات الواردة في التقرير، عن مقتل نحو 10 آلاف من أبناء الأقلية، إلى جانب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتدمير آلاف المنازل. من جهتها، رفضت حكومة ميانمار الحكم، ووصفته بأنه غير منصف.

إعادة 6803 أشخاص عبر البحر والجو

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن خطة الإعادة الجديدة ستُنفذ على مرحلتين؛ تشمل الأولى إعادة 1500 شخص على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية الميانمارية يومي 6 و7 ديسمبر، فيما سيجري نقل 5303 أشخاص آخرين جواً على مدار الشهر المقبل.

وأكد أن جميع تكاليف عمليات العودة ستتحملها ميانمار، مشيراً إلى أن بلاده أعادت بالفعل 10476 من مواطني ميانمار خلال العام الجاري؛ من بينهم 1476 شخصاً نُقلوا إلى بلادهم على متن سفينة تابعة للبحرية الميانمارية في 29 سبتمبر.

وأضاف أن المحادثات مع قائد ميانمار مين أونغ هلاينغ، الذي زار كوالالمبور الشهر الماضي، أسهمت في إحراز تقدم بشأن ملف إعادة المواطنين، الذي ظل من القضايا العالقة بين البلدين لفترة طويلة.

ماليزيا: ضمانات لعودة آمنة وكريمة

وتستضيف ماليزيا نحو 200 ألف لاجئ من ميانمار، بينهم أفراد من أقلية الروهينغا الذين فروا من العمليات العسكرية، إلى جانب أشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية أخرى.

وقال أنور إبراهيم إن الجهود الرامية إلى إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في دول ثالثة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن ماليزيا لا تستطيع الاستمرار في تحمل أعباء استضافتهم إلى أجل غير مسمى.

وأكد أن حكومته حصلت على ضمانات من ميانمار تكفل عودة الأشخاص المشمولين بالترحيل بصورة آمنة وكريمة، لافتاً إلى أن عمليات المتابعة التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الماليزية لم ترصد، حتى الآن، تعرض أي من الأشخاص الـ10476 الذين أعيدوا خلال العام الجاري لأي شكل من أشكال الضغط.

توازن بين ملف اللاجئين والضغوط الإقليمية

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الماليزي على استمرار التزام بلاده بخطة السلام التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإنهاء العنف وتسوية الأزمة السياسية والأمنية في ميانمار.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2021، عندما أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، ما أشعل احتجاجات ومعارضة واسعة النطاق تحولت إلى صراع مسلح امتد إلى مناطق عديدة من البلاد.

وجددت دول آسيان، التي تضم 11 دولة، ضغوطها الدبلوماسية على القيادة العسكرية في ميانمار بسبب عدم تنفيذ مبادرة السلام الإقليمية، كما فرضت قيوداً على مشاركة كبار قادة البلاد في القمم والاجتماعات الإقليمية الرئيسية.

في المقابل، انتقدت ميانمار موقف الرابطة، واعتبرت أنها تتعامل مع البلاد بصورة غير عادلة، في وقت لا تزال فيه الأزمة الداخلية تلقي بظلالها على العلاقات الإقليمية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في جنوب شرق آسيا.