لم تحقق المفاوضات بين حزبي «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو و«يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، اختراقاً بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رغم عقد اجتماعهما الثالث خلال الأيام الأخيرة، وسط خلافات تتجاوز توزيع الحقائب الوزارية إلى هوية الحكومة القادمة وترتيبات رئاستها.



جولة محادثات بدون اتفاق



واختتم ممثلو الحزبين اجتماعاً استمر نحو ساعتين، اليوم (الثلاثاء)، دون التوصل إلى اتفاق، مكتفين بالإعلان عن استكمال جولة من المحادثات الائتلافية المتعلقة بالمسائل القانونية، والاتفاق على عقد اجتماع لاحق.



وتتمثل العقدة الرئيسية في مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، إذ يصر نتنياهو على تولي المنصب أولاً، مستنداً إلى التطورات الأمنية والتوتر مع إيران، فيما يتمسك آيزنكوت بالأولوية ذاتها، معتبراً أن لديه خيارات ائتلافية أوسع، فضلاً عن عدم ثقته بالتزام نتنياهو بتعهداته.



وتشمل نقاط الخلاف كذلك تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يطالب به آيزنكوت ويرفضه نتنياهو، إلى جانب قانون التجنيد الإلزامي للجميع، وموقف الائتلاف من الأحزاب اليمينية المتشددة. ويعارض آيزنكوت مشاركة حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، بينما لا يرفض انضمام حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش.



وأكد آيزنكوت أن مبادئ حزبه الأربعة غير قابلة للتفاوض، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة مستقرة وواسعة، وإحداث تغيير في الوضع الأمني، وإقرار الخدمة الإلزامية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.



انقسام داخل معسكر التغيير



وفيما يدعم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت جهود آيزنكوت للتوصل إلى حكومة وحدة مع الليكود، حذر من أن نتنياهو سيتحمل مسؤولية إفشالها إذا كان هدفه كسب الوقت فقط، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان إلى وقف التفاوض مع نتنياهو، معتبراً أن بقاءه في السلطة قد يقود إسرائيل إلى حرب غير ضرورية.



من جهته، طالب زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة قبل الثالث من يناير، موعد أداء الكونغرس الأمريكي الجديد اليمين الدستورية، محذراً من تراجع مكانة إسرائيل في واشنطن إذا استمرت القيادة الحالية.



وبالتوازي، تتواصل المفاوضات مع حزب «يهدوت هتوراه» بشأن مطالب الحريديم المتعلقة بإعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وسط خلاف حول توقيت سن التشريع. كما شهدت هرتسليا مظاهرة أمام منزل آيزنكوت تطالب بتشكيل حكومة تغيير بدعم الأحزاب العربية.



وتبقى أمام آيزنكوت خيارات معقدة بين حكومة وحدة مع نتنياهو، أو حكومة أقلية بدعم عربي، في ظل معارضة بينيت وليبرمان للخيار الثاني، ما يجعل مسألة التناوب والخلافات الأمنية والسياسية أبرز العقبات أمام حسم تشكيل الحكومة.