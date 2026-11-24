أطاح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، (الثلاثاء)، برئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعدة قيادات في شركة الطاقة بمحافظة كركوك.

وأعفى الزيدي مدير قسم التفتيش في كركوك التابع لشركة توزيع المنتجات النفطية، بعد تفجر قضية تهريب النفط التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، وبعد اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق الخاصة حول تهريب النفط في شركة نفط الشمال.



وشملت الإقالات قائد عمليات كركوك، وقائد الشرطة لعدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية. وأعفى الزيدي آمر لواء شرطة الطاقة الأول ومعاونه، ومدير استخبارات اللواء الأول شرطة الطاقة، ومدير شعبة سيطرات اللواء. وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الزيدي طلب سحب يد كل من المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه، لحين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وإحالة المدير السابق إلى التحقيق، وإعفاء مدير قسم التفتيش في كركوك التابع إلى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية؛ لعدم قيامه بمهامه. وأمر بسحب يد كل من مدير عام التنمية الصناعية، والمدير العام لشركة الصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، لحين إكمال التحقيق.



ووجه رئيس الحكومة بغلق المعابر غير الرسمية بما فيها تلك الموجودة في إقليم كردستان. ووجه وزارة النفط بمراقبة جميع الحقول النفطية بالكاميرات. وأوعز بأن تتسلم هيئة المنافذ الحدودية جميع منافذ إقليم كردستان كما تم الإيعاز لوزارة النفط الاتحادية بإدارة حقول ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى بما فيها التي تخضع أمنياً لإقليم كردستان. وشدد الزيدي على أهمية حماية ثروات العراق، مؤكداً أنها معركة وجودية تضع بها الدولة حداً فاصلاً لكل أشكال التهريب.



وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أعلن، أمس (الإثنين)، أن وزارة النفط تعتزم الاستعانة بشركات استشارية لتوفير منظومة حديثة لمتابعة عمليات تهريب النفط ورصد الخروقات ومحاسبة المقصرين. وكشف عن وجود خروقات في حقول تعود ملكيتها إلى شركة نفط الشمال في كركوك وأن حكومة إقليم كردستان وضعت يدها عليها، فضلاً عن وجود عمليات تهريب من مناطق أخرى. وأكد أن "وزارة النفط تؤمن بضرورة أن تكون إدارة هذه الحقول اتحادية ومن قبل الوزارة، أسوة بالحقول التي تديرها في الوسط والجنوب".



وتزامنت تلك الإجراءات مع العملية العسكرية في قضاء جرف الصخر بمحافظة بابل وسط البلاد، ووقف عمليات تهريب النفط من قبل مليشيات كتائب حزب الله، وأعطت دفعاً للحكومة العراقية لإيقاف عمليات التهريب في مناطق متفرقة، وخاصة في مناطق بمحافظات كركوك ونينوى ومدن إقليم كردستان والمدن الجنوبية.