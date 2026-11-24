كثفت القوات الحكومية اليمنية ضرباتها الجوية ضد مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز غربي البلاد، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، وتصاعد التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع موجات النزوح جراء المواجهات والقيود المفروضة على حركة المدنيين.



وأعلن محور تعز العسكري، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تمركز للحوثيين في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ، وشن الطيران الحربي غارتين استهدفتا مواقع وتجمعات للمليشيا في مفرق جبل حبشي ومنطقة طالوق، غربي مدينة تعز.



وتأتي الضربات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي انطلقت في الخامس من أكتوبر الماضي تحت مسمى «فجر اليمن»، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على المناطق الخاضعة لهم، وسط استمرار المواجهات على عدد من الجبهات.

سقوط 323 ضحية مدنية منذ أغسطس



في غضون ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن نزوح أكثر من 360 ألف يمني منذ بداية أغسطس الماضي، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستقبلة للنازحين بأكثر من 145 ألف شخص. وأوضح المكتب أن النزاع أسفر عن سقوط 323 ضحية مدنية منذ أغسطس، بينهم 76 قتيلاً و247 مصاباً، لافتاً إلى أن الأطفال يمثلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا ونصف عدد القتلى. وحذر من استمرار القيود المفروضة على الطرق في تعز، وما تسببه من عرقلة حركة المدنيين ووصول السلع التجارية والإمدادات الغذائية والمواد الأساسية، فضلاً عن اضطرار عائلات إلى البقاء في ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الخدمات الأساسية ومرافق الصرف الصحي الملائمة. ودعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفع القيود المفروضة على الطرق بما يتيح لسكان تعز الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وإنهاء معاناة العالقين جراء الحصار.



المخدرات مصدر تمويل المليشيا



وفي تطور أمني شرقي اليمن، أعلن خفر السواحل ضبط قارب يحمل شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة، وعلى متنه أربعة بحارة، قبالة سواحل محافظة المهرة. وأوضح أن القارب وطاقمه اقتيدوا إلى ميناء نشطون لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات، محذراً من أن أنشطة التهريب عبر المياه اليمنية تمثل مصدراً محتملاً لتمويل مليشيا الحوثي، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار.