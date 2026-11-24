تواجه أوكرانيا تحدياً جديداً في تأمين دفاعاتها الجوية، بعدما أرجأت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الموافقة على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضياً لمنظومات «باتريوت»، رغم تعهدات سابقة بتزويد كييف بها، وتكفل حلفائها الغربيين بتمويل الصفقة.



وزير الحرب يرجىء التسليم



ونقلت «فاينانشيال تايمز»، عن مسؤولين أوكرانيين ومصدر مطلع على الملف أن وزير الحرب بيت هيجسيث أرجأ تسليم صواريخ PAC-3 وPAC-2، التي تعد من أبرز وسائل التصدي للصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية الروسية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن توقيت الدعم العسكري الأمريكي لكييف، خصوصاً مع تصاعد الهجمات الروسية واقتراب فصل الشتاء.



ويكتسب القرار أهمية إضافية لأن واشنطن تحتفظ بسلطة الموافقة على تصدير هذه الصواريخ وإعادة تصديرها، حتى عندما تكون موجودة في مخزونات الدول الأوروبية التي ترغب في نقلها إلى أوكرانيا، ما يجعل موافقة الإدارة الأمريكية شرطاً أساسياً لإتمام عمليات التسليم.



وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه إزاء التأخير، مؤكداً أن السماح بنقل صواريخ «باتريوت» التي دفع الشركاء ثمنها بالفعل يمثل أولوية ملحة، في ظل حاجة بلاده إلى تعزيز قدراتها على اعتراض الصواريخ الروسية وحماية المدن والمنشآت الحيوية.



وفي خطاب وجهه إلى الأوكرانيين مساء أمس (الإثنين)، حذر زيلينسكي من أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى استعداد روسيا لشن هجمات جديدة، داعياً الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية بتوريد الصواريخ الاعتراضية إلى أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد.



ضغوط متزايدة على المخزونات العالمية



وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، تشمل الشحنة نحو 40 صاروخاً من طراز PAC-3 كان مقرراً تسليمها بين سبتمبر وديسمبر، إضافة إلى نحو 20 صاروخاً من طراز PAC-2، ولم تحصل أي من الشحنات على الموافقة النهائية لنقلها حتى الآن. كما تأخر بحث مقترح منفصل يسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً.



وتزامن ذلك مع ضغوط متزايدة على المخزونات العالمية من الصواريخ الاعتراضية، في ظل تعدد جبهات التوتر والحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأمريكية وحلفائها. وكانت واشنطن قد وافقت الشهر الماضي على بيع أوكرانيا 500 صاروخ PAC-3 بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار، إلا أن التسليم المتوقع لهذه الصفقة لن يبدأ قبل أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ما يحد من أثرها في احتياجات كييف العاجلة.



استمرار العمل مع الشركاء الأوروبيين



في المقابل، قال مسؤول في البنتاغون إن سياسة الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا لم تتغير، مؤكداً استمرار العمل مع الشركاء الأوروبيين وكييف لتوسيع التعاون الصناعي في مجال منظومات «باتريوت»، دون تقديم توضيحات بشأن أسباب تأخر الموافقة على الشحنة الحالية.



ويضع التأخير كييف أمام تحدي تأمين مظلتها الدفاعية الجوية في مرحلة حساسة، خصوصاً مع اعتمادها الكبير على الصواريخ الأمريكية في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، وسط مخاوف من أن تتحول محدودية الإمدادات إلى نقطة ضغط إضافية على القيادة الأوكرانية في ظل تعثر المسار السياسي للحرب.