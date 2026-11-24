تتمسك إيران بفرض شروطها السبعة قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت تكثف إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغوط الاقتصادية والعسكرية، وسط تصاعد التهديدات المتبادلة وتزايد المخاوف من انهيار التهدئة واندلاع مواجهة جديدة في المنطقة.



موقف طهران لم يتغير



وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تتخذ أي خطوات ولن تدخل في مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة، مشدداً في كلمة ألقاها قبل بدء جلسة للبرلمان الإيراني، (الثلاثاء)، على أن موقف طهران لم يتغير رغم التهديدات الأمريكية والتصعيد الاقتصادي. ولوّح بالرد الحازم على أي تحركات أمريكية، قائلاً إن بلاده مستعدة لتغيير جغرافية المعركة إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ.



وتشمل المطالب الإيرانية وقف القتال بين البلدين لمدة سبعة أيام، وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والإفراج عن 12 مليار دولار على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء النفط الإيراني من العقوبات، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع من بدء التفاهمات، واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي.



فيما كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده ستبقي باب التفاوض مفتوحاً بهدف رفع العقوبات، بالتوازي مع تعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. وقال إن إيران واجهت خلال العامين الماضيين حربين وضغوطاً اقتصادية وإجراءات أمنية، مشدداً على أن الدبلوماسية الإيرانية تعمل بالتوازي مع تعزيز قدرة البلاد على الصمود وإفشال سياسة الضغط.



عقوبات جديدة وتحركات قطرية



وفي تطور لافت، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، (الثلاثاء)، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت ثمانية أفراد و22 كياناً في إيران وهونغ كونغ وغيرهما، في إطار مساعي واشنطن لتجفيف مصادر التمويل الإيرانية وتشديد الخناق الاقتصادي على طهران.



تزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية قطرية لإحياء المفاوضات، إذ أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الدوحة تعمل مع واشنطن لاستئناف العملية التفاوضية، محذراً من أن المنطقة لا تحتمل تصعيداً جديداً. وبحث مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي جهود خفض التوتر وضمان حرية الملاحة البحرية.



لامؤشرات على تقديم تنازلات



وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت استعداد طهران لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الحصار، وربطت إعادة فتح مضيق هرمز بوقف العمليات القتالية ورفع الحصار والعقوبات. وتحدثت بحرية الحرس الثوري عن وقوع انفجارات وحرائق في ثلاث ناقلات نفط بالمضيق، زاعمة اصطدامها بألغام.



وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات ترمب بإغراق السفن الإيرانية التي تحاول كسر الحصار، في وقت تؤكد واشنطن استمرار الضغط البحري، بينما تراهن طهران على ورقة هرمز لرفع كلفة المواجهة اقتصادياً وأمنياً.



وبين تصلب الموقف الإيراني وتشديد العقوبات الأمريكية، تبدو الوساطة القطرية أمام اختبار صعب، خصوصاً أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط، دون مؤشرات واضحة على استعداد أي منهما لتقديم تنازلات جوهرية.