تصاعدت المخاوف الغربية من انتقال التهديدات النووية إلى الفضاء، عقب تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن احتمال استعداد روسيا لإطلاق قمر اصطناعي مزود بسلاح نووي قبل نهاية العام الجاري، ما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى التأكيد على استعداده للدفاع عن نفسه في مواجهة أي تهديدات فضائية.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته، خلال زيارته إلى برلين أمس (الإثنين)، إن «الناتو» سيحرص دائماً على الدفاع عن كل شبر من أراضيه، مؤكداً أن ذلك يشمل ضمان أمنه في الفضاء.

وجاءت تصريحات روته عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام ألمانية، استناداً إلى معلومات استخباراتية ومصادر عسكرية غربية، أفادت بأن موسكو قد تستعد لإطلاق قمر اصطناعي يحمل سلاحاً نووياً خلال الأسابيع المقبلة، بما قد يمنحها القدرة على تدمير أقمار اصطناعية أخرى.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه إزاء التقارير، دون تأكيد صحتها أو نفيها، مشيراً إلى أن الأنباء المتعلقة باحتمال نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء ليست جديدة، لكنها لا تزال مثيرة للقلق.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها تتعامل مع المعلومات بجدية بالغة، مشددة في الوقت ذاته على عدم وجود تهديد وشيك.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن مجلس الأمن القومي ناقش في الثالث من نوفمبر الجاري التغيرات في الوضع الأمني بالفضاء، إلا أن تفاصيل الاجتماع لا تزال سرية، داعياً إلى عدم إثارة مخاوف غير مبررة بشأن سيناريوهات افتراضية.

وفي المقابل، قلل الكرملين من أهمية التقارير، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لم يطلع على أحدث ما نُشر بشأن القضية، معتبراً أن التقارير المتكررة المستندة إلى مصادر مجهولة لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.

بدوره، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى التزام الهدوء وعدم التسرع في الاستنتاجات، موضحاً أن طبيعة الأسلحة المفترضة لا تزال غير واضحة، وأن تأثيرها المحتمل يعتمد على موقع نشرها.

وأكد بيستوريوس أن السلطات الألمانية تجري مشاورات داخلية وتتخذ الإجراءات اللازمة، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً للتكهن علناً بشأن هذه القضية.