فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بشأن احتمال ضلوع إيران في سلسلة هجمات سيبرانية استهدفت ناقلات نفط، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات جديدة تطاول أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيقات تركز على احتمال تورط طهران في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت السفن التجارية، دون التوصل حتى الآن إلى أدلة حاسمة تثبت مسؤوليتها.

تهديدات بالتفجير

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بعض السفن تلقت تحذيرات وتهديدات بوجود قنابل على متنها، واحتمال تعرضها للتفجير، ما يثير مخاوف من انتقال التهديدات السيبرانية إلى مخاطر أمنية مباشرة تهدد سلامة السفن وطواقمها.

أمن الملاحة

وتسلط الهجمات الضوء على حجم المخاطر المتنامية التي تواجه قطاع النقل البحري، في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في تشغيل السفن وإدارة حركة الملاحة، وما قد يترتب على استهدافها من تداعيات على تجارة النفط وسلاسل الإمداد العالمية.