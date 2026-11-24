حذرت تقديرات استخباراتية غربية من احتمال إطلاق روسيا قمرا صناعيا يحمل رأسا نوويا إلى مدار الأرض خلال أسابيع، وسط مخاوف من أن يؤدي تفجيره في الفضاء إلى تعطيل أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية، بما يهدد شبكات الاتصالات والملاحة والإنترنت حول العالم.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية، الاثنين، أن أجهزة استخبارات تابعة لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تبادلت معلومات بشأن مشروع روسي يحمل اسم «سبوتنيك إس»، ويعتقد أنه جرى تجميعه منذ سنوات، ويخزن حاليا في منطقة موسكو، مع احتمالات إطلاقه إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب ما أوردته مؤسسات WDR وNDR وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، فإن تحذيرات استخباراتية جرى تداولها مطلع نوفمبر الجاري تحدثت عن إمكانية إطلاق القمر خلال 60 يوما، فيما رجح خبراء قيادة الفضاء بالجيش الألماني أن يشهد ديسمبر المقبل عملية الإطلاق، إذا صحت التقديرات المتداولة.

سلاح يستهدف الأقمار الصناعية

ولا يتمثل الخطر في استهداف منشآت أو مواقع على الأرض، وإنما في إمكانية تفجير شحنة نووية داخل المدار، بما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الإشعاع والطاقة الكهرومغناطيسية، قد تتسبب في إتلاف أو تعطيل أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية في وقت واحد، دون الحاجة إلى استهداف كل قمر على حدة.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل اعتماد العالم على منظومات الأقمار الصناعية في تشغيل شبكات الاتصالات والإنترنت وأنظمة تحديد المواقع والملاحة، فضلا عن الاستخدامات العسكرية والاستخباراتية.

وتبرز شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» ضمن الأنظمة التي قد تتأثر بهذا السيناريو، إذ توفر خدمات الإنترنت عبر آلاف الأقمار في المدار المنخفض، كما تعتمد عليها القوات الأوكرانية في الاتصالات ونقل البيانات خلال الحرب مع روسيا.

وقد يؤدي تعرض هذه الشبكات لأضرار واسعة إلى اضطراب الاتصالات العسكرية والمدنية، وتعقيد عمليات التنسيق والمراقبة، فضلا عن التأثير في خدمات تعتمد عليها قطاعات حيوية حول العالم.

انفجار واحد.. أضرار تمتد لسنوات

ولا تقتصر خطورة التفجير النووي في الفضاء على لحظة الانفجار، إذ يمكن للجسيمات المشحونة والإشعاعات الناتجة عنه أن تخلق بيئة شديدة الضرر للإلكترونيات الفضائية، وتتسبب في أعطال بأقمار صناعية لم تتعرض للتدمير المباشر، بما قد يطيل أمد التأثيرات ويصعّب احتواء تداعياتها.

ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان التجربة الأمريكية «ستارفش برايم» عام 1962، عندما فجرت الولايات المتحدة قنبلة نووية على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق المحيط الهادئ.

وأظهرت نتائج الاختبار أن الانفجارات النووية خارج الغلاف الجوي يمكن أن تلحق أضرارا بالأقمار الصناعية والأنظمة الإلكترونية على الأرض، بعدما تسبب الإشعاع في تلف عدد من الأقمار، فيما أدى النبض الكهرومغناطيسي إلى تعطيل بعض المعدات الكهربائية في هاواي.

موسكو تنفي.. ومعاهدة دولية تحظر السلاح

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ سنوات تطور القدرات الروسية المضادة للأقمار الصناعية، وسط اتهامات لموسكو بتطوير أسلحة قادرة على إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية الفضائية، وهي اتهامات نفتها روسيا سابقا.

كما أثارت أقمار روسية، بينها «كوسموس 2553» الذي أطلق في فبراير 2022، تساؤلات أمريكية بشأن طبيعة مهامها، رغم إعلان موسكو أنها تستخدم لأغراض بحثية مرتبطة بالإشعاع في الفضاء.

ويثير المشروع المزعوم تساؤلات قانونية، في ظل حظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وضع أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل في مدار الأرض أو على الأجرام السماوية، وهو ما يجعل نشر سلاح نووي في المدار، إذا تأكد، انتهاكا جوهريا للمعاهدة.

في المقابل، نفت السفارة الروسية في برلين علمها بالمخطط الذي تحدثت عنه التقارير الألمانية، ورفضت ما وصفته بالاتهامات غير المبررة بشأن أنشطة روسيا الفضائية، معتبرة أنها تأتي في إطار حملة دعائية، ومؤكدة أن أنشطة موسكو في استكشاف الفضاء واستخدامه تقتصر على الأغراض السلمية وتتوافق مع التزاماتها الدولية.