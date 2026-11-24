وسّعت الولايات المتحدة نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران، بفرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 24 جهة وشخصاً، على خلفية اتهامات بمساعدة طهران على نقل الأموال عبر شبكات صرافة موازية وشركات واجهة، بعيداً عن القنوات المالية الرسمية، في مسعى لتجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني وتقييد قدرته على تنفيذ أنشطته الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان (الإثنين)، إن العقوبات تأتي ضمن حملة «النبذ الاقتصادي»، التي تشارك فيها عدة مؤسسات حكومية أمريكية، بهدف قطع الموارد المالية التي تعتمد عليها إيران.

واتهمت الوزارة النظام الإيراني باستخدام شبكات الصيرفة الموازية لتمويل مشترياته العسكرية وتقديم الدعم لما وصفته بـ«وكلائه الإرهابيين»، مؤكدة أن طهران تضع أنشطتها الخارجية على رأس أولوياتها، على حساب الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين.

وأظهرت قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إدراج عدد من شركات الصرافة والمؤسسات المالية الإيرانية، بينها شركة «صرافة ملت»، وشركة «مينا فشكي وشركاؤها للصرافة»، و«مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني»، إضافة إلى شركة «رهبر بازرجاني نسيم بهاران قشم» وعدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الكيانات.

وامتدت الإجراءات إلى شركات تجارية مسجلة خارج إيران، تعمل في مجالات تجارة المعدات وقطع الغيار والمواد الخام والتجارة العامة، من بينها شركة «جرانديز للتجارة» المسجلة في هونج كونج.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن شبكات الصيرفة الموازية تعتمد على آلاف الشركات الوهمية والواجهات التجارية المنتشرة في دول ومناطق مختلفة، لتسهيل تحويل مبالغ مالية كبيرة لصالح جهات مرتبطة بالدولة الإيرانية، بعيداً عن الرقابة والقيود المالية الدولية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عدداً من الأفراد والشركات المدرجين في قائمة العقوبات يواجهون أيضاً احتمال التعرض لعقوبات ثانوية، استناداً إلى الأوامر التنفيذية الأمريكية المتعلقة بإيران، بما يتيح لواشنطن استهداف جهات خارج أراضيها في حال تعاملها مع أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي تتهمه بتوظيفها في تهديد القوات الأمريكية وشركاء واشنطن والأمن الدولي.