أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والعراق، في خطوة تستهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الزيدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في القاهرة، اليوم (الاثنين): «اتفقنا على رفع التأشيرة بين العراق ومصر»، وذلك عقب مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون المشترك ومناقشة أبرز الملفات الإقليمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ولم يكشف الزيدي موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أو الفئات التي سيشملها، كما لم تعلن القاهرة وبغداد حتى الآن التفاصيل التنفيذية والإجراءات المنظمة للسفر دون تأشيرة.

ومن شأن الاتفاق، حال استكمال إجراءاته وتطبيقه، أن يسهم في تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين، ويدعم حركة السياحة والتبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن تعزيز التواصل الشعبي بين المصريين والعراقيين.

وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية يجريها الزيدي إلى القاهرة، تعد الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، وشهدت مباحثات موسعة مع الرئيس المصري تناولت آفاق التعاون السياسي والاقتصادي، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

أمن المنطقة والملاحة

وفي الشأن الإقليمي، بحث الجانبان أمن المنطقة وتطورات الأوضاع الراهنة، إذ أكد السيسي رفض مصر أي محاولات للمساس بأمن الملاحة في الخليج، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وممراتها البحرية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي موقف القاهرة الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، باعتبار أن أمنها امتداد للأمن القومي المصري، مشدداً على ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي القاهرة وبغداد لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتنسيق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.