أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة عدد من المدنيين، جراء قصف شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (الإثنين)، استهدف شاحنات وحافلات نقل ركاب على طريق هيجة العبد بمحافظة لحج، في هجوم طال مركبات مدنية تقل مسافرين.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية قصفت عدداً من الشاحنات وحافلات نقل الركاب في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة، على طريق طور الباحة – المقاطرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح.

وأوضح أن الاستهداف طال مركبات مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية، على طريق يمثل شريان حياة لسكان محافظتي لحج وتعز، مؤكداً أن استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

تصعيد يستهدف الطرق الحيوية

وأشار الناطق إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات ترتكبها المليشيا بحق المدنيين، تشمل حصار مدينة تعز وإغلاق الطرق المؤدية إليها، والتصعيد ضد الأعيان المدنية في لحج وعدن وتعز، محملاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتبعاته.

تأمين الطرق وملاحقة مصادر النيران

وأكد أن القوات المسلحة تعمل وفق أوامر صارمة لحماية المدنيين والممتلكات المدنية، وستواصل تأمين الطرق الحيوية ورصد مصادر النيران التي تهدد حركة المسافرين والتعامل معها، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى فتح الطرق أمام المدنيين والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.

ولفت إلى أن استهداف المسافرين داخل اليمن يأتي في سياق تهديدات المليشيا لأمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين لن تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من المحاسبة.

واختتم الناطق تصريحه بتقديم التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.