في إطار الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الإثنين)، المخيم الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في وادي وصحراء محافظة حضرموت، ضمن برنامج «نور السعودية» التطوعي، الذي يستهدف إجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء (الساد) وزراعة العدسات، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث «الأمين».



رعاية متكاملة ومتابعة دورية



ويجري المخيم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الجاري، حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمرضى؛ تشمل الكشوفات السريرية، وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن إخضاع المستفيدين لبرامج متابعة طبية دورية عبر المراجعات الأسبوعية والشهرية؛ لضمان تعافي الحالات واستدامة الرعاية الصحية بعد التدخلات الجراحية.

حضرموت يلتقي الكادر الطبي



وثمّن وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع، الدعم الإنساني والطبي النوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيداً بالرعاية المستمرة التي توليها المملكة لأبناء اليمن في شتى القطاعات، وما تنفذه من مشاريع حيوية تسهم بفاعلية في تخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم الصحية والمعيشية.



وأكد بارباع أن هذه المشاريع الطبية التطوعية تعزز من فرص وصول الأهالي إلى الخدمات الصحية التخصصية، منوهاً بمستوى التكامل والتنسيق العالي بين السلطات الصحية والجهات الداعمة والمنفذة لإنجاح المشروع وإيصال خدماته إلى مستحقيها في عموم مديريات المحافظة.



تخفيف العبء عن القطاع الصحي



فيما أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي أن المشروع يمثل رافداً مهماً لدعم القطاع الصحي وتوسيع مظلة الخدمات التخصصية في مجال طب وجراحة العيون، لافتاً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يسهم في تخفيف الضغط عن المرافق الصحية المحلية، ويوفر فرصاً علاجية للمرضى المصابين بالمياه البيضاء لاستعادة نعمة الإبصار وممارسة حياتهم الطبيعية.